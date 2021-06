Unidad tricolor ante todo, propone Leonor Piña y afirma no es tiempo de protestas

La Diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Leonor Piña Sabido consideró que es muy prematuro hacer manifestaciones pidiendo la destitución de uno u otro actor político, esto debido a las constantes muestras de inconformidad por parte del Presidente del grupo Resurgimiento “Pedro Sainz de Baranda” José Adán Castillo Dzib, protestas donde se exige la destitución del dirigente estatal del Revolucionario Institucional Ricardo Medina Farfán a causa de los malos resultados que se obtuvieron en la pasada contienda electoral.

“Considero que es muy prematuro hacer este tipo de manifestaciones, hoy los priistas tenemos que mantener nuestra unidad e inteligencia para fortalecer a nuestro partido, es el momento de enfocarnos en realizar todas las acciones jurídicas que sean pertinentes para poder garantizar la democracia en nuestro estado, tenemos que estar preparados y aportando siempre en beneficio de nuestra militancia”, manifestó Piña Sabido.

Añadió que no son los tiempos para iniciar las críticas dentro del partido, de hacer señalamientos sobre quien trabajó más y quien no aporto, manifestó que la militancia debe permanecer unida, no es posible juzgar el trabajo de “X” o “Y” actor político por el simple hecho de que nuestro partido necesita de todas y todos los cuadros que formamos parte de él.

La diputada priista afirmó que cada dirigencia tiene sus tiempos establecidos en los estatutos del partido ya que es un factor que se debe de tomar en consideración en todo momento, y sin duda alguna una vez que todos los resultados electorales se encuentren plenamente definidos, las y los militantes priistas podrán hacer el análisis propio para que en conjunto puedan sentarse y realizar una construcción de acuerdos, así tomando una decisión en conjunto sobre el rumbo que deberá llevar el Partido Revolucionario Institucional.

Esto, debido a las manifestaciones constantes por parte de José Adán Castillo Dzib Presidente del grupo Resurgimiento, en donde pide la destitución de Ricardo Medina Farfán culpándolo por los malos resultados que se dieron en el día de la elección en Campeche, esta última ocurriendo el día 24 de junio.