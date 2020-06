Urge actualizar Atlas de Riesgo

Las nuevas invasiones no están contempladas en este documento y por tanto no se sabe a qué tipos de peligro se enfrentan las personas que ahí habitan

Las afectaciones que dejó la tormenta tropical “Cristóbal” en el municipio de Carmen demuestran la importancia de que se actualice el Atlas de Riesgo, documento que sirve de instrumento base para saber qué parte del territorio representa un peligro que puede afectar a la población y a la infraestructura en el sitio.

Desde el 2011 no es actualizado el Atlas de Riesgo del Municipio, por lo cual sólo tiene datos basados en la condición de las zonas ocupadas ilegalmente hace nueve años, pero las nuevas invasiones no están descritas, además de que la explosión demográfica en ese periodo ha sido basto y hay nuevas colonias o fraccionamientos que no han sido registrados para saber qué tipo de peligros corren las personas que allí habitan.

Pero este documento no se puede realizar en un periodo corto de tiempo, se requiere de un año para recabar los datos y unos meses más para poder copilarlo en datos que ayuden a las autoridades a determinar las zonas de riesgo por inundación en caso de tormentas tropicales fuertes o incluso huracanes, típicos desde el mes de junio a noviembre de cada año.

Mientras que en el sur del municipio de Carmen, el desborde de ríos y la invasión de agua por ser zonas bajas hace que las comunidades queden incomunicadas, tal es el caso actual de Aguacatal que resultó severamente afectada por las crecientes durante el paso de la tormenta tropical “Cristóbal”, demostrando la importancia de conocer y prever estas situaciones antes de que pasen.