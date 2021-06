Urgen empresarios que concluya proceso para trabajar recuperación

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Víctor del Río R. de la Gala, señaló que esperan que el proceso de impugnaciones para definir quién gobernará Campeche no se prolongue y se inicie a trabajar de la mano con los 3 niveles de gobierno para el desarrollo económico local y empresarial, ya que quien quede debe cumplirle al sector y beneficiar a empresarios de la entidad.

Indicó que las impugnaciones son un derecho electoral que son respaldadas por ley y que solo la autoridad deberá resolver, “confiamos en los órganos, lo que vamos a hacer es acatar lo que se dictamine, como de de ser, y quien quede en el cargo seremos respetuosos y buscar trabajar de manera inmediata para el bienestar de ambos sectores”.

Precisó que el CCE es un organismo apartidista que vela por el interés de sus integrantes y de que estos hagan la parte que les corresponde para contribuir a un mejor Campeche, lo cual sólo se puede hacer en coordinación con el gobierno.

“Tratamos de trabajar con los 3 niveles de gobierno para generar las condiciones necesarias para una mejor economía y ahora a la reactivación con el tema de la pandemia tratando de salir de esta situación complicada”.

Víctor del Río expresó que para llegar a unos resultados más rápidos, en los próximos meses, los procesos de impugnaciones deberán llevarse en el marco del respeto y la civilidad.

“Esperamos que se resuelva pronto para tener ya la plática con las autoridades. Nosotros ya estamos trabajando en las propuestas, en los proyectos que le vamos a presentar a la nueva autoridad, el rumbo que tome las impugnaciones somos ajenos a este tema”.

Uno de los temas principales que expuso y que fueron presentados a cada candidato que se reunió con el Consejo durante campaña, fue el de mantener una relación permanente con los empresarios locales.

“En la agenda de los gobernantes debe existir la relación permanente de trabajo con el sector empresarial campechano para que de manera conjunta hagamos la parte que a cada quien le corresponde para que generemos la economía y los empleos que tanta falta hacen”.

Dijo, además, que otros de los temas que no debe hacer falta para trabajar coordinadamente es el apoyo al sector turístico, restaurantes, la pesca, la gastronomía, el campo y la miel.

El Presidente del CCE enfatizó que la postura del Consejo será que quien quede al frente del gobierno cumpla los compromisos de campaña y del trabajo a favor de los empresarios campechanos, “cuando se reunieron con nosotros fuimos muy claros, hay que trabajar de manera conjunta para avanzar, ellos quieren sacar adelante a Campeche, nosotros igual, solos ni ellos ni nosotros podemos, y todos dijeron que sí, que había un compromiso formal, ya basta que sea te bajo el cielo y las estrellas y luego no pase nada”.

IMPUGNACIONES NO TRAERÁN INGOBERNABILIDAD

Las impugnaciones y los procedimientos legales que se lleven a cabo por los diferentes partidos no traerán un ambiente de falta de gobierno mientras se resuelven sus inconformidades, dijo el Presidente de Proinnovadores Campechanos A.C. y empresario, Fernando Pérez Gallegos.

Explicó que las impugnaciones, los pleitos y litigios legales que se siguen después del conteo que se realizó por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche que dio como resultado la entrega de la constancia, no traerán ingobernabilidad ni tampoco problemas a los campechanos ni a los empresarios”, platicó.

Relató que la Constitución tiene los tiempos marcados para llevar al cabo las diferentes acciones, por lo que ahora se van a seguir los procedimientos que correspondan.

Además, las posibilidades que tendrían que tener entre los candidatos serían por lo menos de 100 votos para decir que podría lograr algo.

“Sí estuvo muy reñida la votación, quien quede es necesario que esté atento y que no improvise con respecto al sector empresarial, pues la situación económica es terrible y por eso se necesita que se le dé mayor importancia al sector económico”, comentó el empresario.

Dijo que lo que podría afectarles es que no se apliquen políticas económicas efectivas y que los funcionarios del sector, no conozcan o no tengan las herramientas para activar la economía.