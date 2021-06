Urgente reforzar medidas sanitarias por alza de contagios

SONDEO

Al hacer estas preguntas: ¿Está usted de acuerdo con la implantación del toque de queda de nuevo?, Además del toque de queda si usted está de acuerdo, ¿Cree que valga la pena multas a negocios que no tengan protocolos de salud?, ¿Cómo puede ser más efectivo el confinamiento? ¿Con motivación de las autoridades o a fuerzas?, Ya tiene más de un año la pandemia y nadie de ningún partido ha legislado al respecto ¿Es bueno o malo o no interesa?

Los entrevistados coinciden en que se apliquen multas a los negocios que no cumplan con las medidas sanitarias y que las autoridades recomienden y motiven al confinamiento para aquellas personas que sí puedan mantenerse en casa y solo salgan para lo necesario.

Antonio Matos dijo: Creo que solo de esa forma la gente se queda en casa, si es necesario que multen, pienso que con motivación para las personas que pueden quedarse en casa, es malo.

Edy Duarte respondió: No al toque de queda, las multas si son necesarias es la única forma de control a los negocios, con motivación de las autoridades, no les interesa, pero creo que es porque no hay mucho que hacer, es más responsabilidad de cada quien si se cuidan o no.

Aristeo Sulub contestó: Si, porque la gente sale por cualquier cosa menos por necesidad, si no cumplen con las reglas que los multen, a fuerzas, porque la gente sigue saliendo y como no hay ninguna fuerza de autoridad a la gente no le importa, es malo porque no hay una autoridad para que la gente entienda.

Rebeca Bonilla Miranda dijo: No estoy de acuerdo con el toque de queda, si estoy de acuerdo a que se implementen multas, la motivación de las autoridades es fundamental para un confinamiento más adecuado, es malo de parte de los partidos políticos.

José Luis García contestó: Si estoy de acuerdo que haya toque de queda, si las multas son necesarias, con motivación de las autoridades, hay gente que no puede quedarse en casa y tiene que salir a trabajar, es malo porque no muestran interés en la resolución de la pandemia.