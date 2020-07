V Informe austero pero con muchos avances en obra pública, generadora de empleo: Piña Sabido

Avances importantes, sobre todo en obras públicas, cuentas claras y precisas se esperan en el 5to. Informe de Gobierno de Carlos Miguel Aysa González, destacó la Diputada local Leonor Piña Sabido al considerar que al trasmitirse en redes sociales y de una forma austera, es una opción viable por la situación que se vive actualmente por la pandemia.

“Hay avances, los hemos visto plasmados en el Estado, pero todavía hay retos, si bien el Gobierno del Estado no se ha detenido con esta pandemia y pese a las adversidades, pues considero es parte de lo que nos estará informando en la glosa del informe. Se pueden destacar muchos avances en obras públicas, si bien algunos no están de acuerdo, no les parece, Campeche avanza y se están implementado las estrategias para apoyar a la gente con esta pandemia”, señaló.

Piña Sabido precisó que durante este año de gobierno se han apoyado a las pequeñas, medianas y grandes empresas, programas a las mujeres indígenas, jóvenes y adultos y las obras publicas han generado inversión y fuentes de empleo.

“Un Estado sin obra pública no avanza y el Gobierno del Estado es de los principales generadores de empleo en diversas materias y diversos rubros y por ende todos esperamos que este informe venga con estos avances que sin duda, creo que han sido de beneficio para la ciudadanía. También vamos a ver un informe austero y apegado a las condiciones que hoy vivimos por la pandemia”, sostuvo.