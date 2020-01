Va Leonel Brito Colorado por su pentacampeonato

El manager de Piratas de Villamadero buscará su quinto título consecutivo de la Liga Estatal Campechana

Cuando este domingo 2 de febrero se cante el ¡playball! de la serie final de Liga Estatal Campechana de Béisbol, Leonel Brito Colorado, mánager de los Piratas de Villamadero, irá en busca de su quinto título consecutivo en el circuito, en serie inédita ante los Gigantes de Tenabo. Será una final de siete juegos a ganar cuatro.

El popular Chasis Brito tiene 54 años de edad y cuatro títulos seguidos en la Liga Estatal Campechana: 2014-2015 (con Águilas de Escárcega), 2015-2016, 2017-2018 y 2018-2019 con Piratas de Villamadero). En el periodo 2016-2017 no hubo temporada de la LECB.

Además de los cuatro títulos conseguidos por Brito Colorado, tiene en su curriculum tres subcampeonatos, los cuales fueron en la campaña 2004-2005 con los Tigres de Candelaria, y la 2010-2011, 2011-2012 con el Triángulo Rojo de Seybaplaya.

El timonel de los Piratas de Villamadero inició tarde en el béisbol, cuando contaba con 18 ó 19 años, pues antes se dedicó al fútbol. “Nunca había tenido un guante”, y le bastó un año de jugar con su equipo de su tierra natal, Pixtún, en la Liga Interejidal, cuando lo vio Herminio Domínguez, quien fue prácticamente el que lo descubrió e invitó a ir a jugar a la Liga Campechana con el equipo de Candelaria.

Con Candelaria debutó en la temporada 1986-1987 donde jugaban Jaime Gómez, Francisco García, Marcelino Moreno, Byron Quiroz, Rosario Benítez, José Piña, Gonzalo “Cuyo” Benítez, Fernando “Pelón” González, entre otros, se desempeñó siempre como tercera base. Con el bate se caracterizó por ser un buen chocador de bola.

Fue en la temporada 2004-2005 cuando en los playoffs la directiva de Candelaria decidió darle las gracias a Byron Quiroz, y le encomendaron el equipo para que lo manejara. “Yo no quería tomar el equipo, Byron siempre me había apoyado, pero no quería que le dieran de baja y lo dejé cerca de mí, como coach, perdimos en esa ocasión la final ante Hecelchakán”, recordó.

“Aplicar el béisbol pequeño, eso creo que es la clave del éxito”, indicó Leonel Brito. “Me gusta mucho jugar al toque de bola, correr y batear, al fintar y batear, al robo de base, el squeezeplay”, acotó.

“Yo les decía a los muchachos que había que tocar la bola, que enfrente teníamos a dos buenos pitchers como son Luis Castillo y Mario Braga y con batazos no íbamos a poder, había que aplicar el beisbol chiquito, chocar la bola, tenerla en movimiento”.

Al ser interrogarlo sobre el hecho de ser cinco veces campeón seguido como mánager, aceptó que sí desea el título de nuevo, aunque de antemano sabe que Tenabo es un buen equipo. “Ellos tienen a Nelson Hoil, que estuvo con nosotros varios años, nos conoce muy bien, así que tendremos que hacer modificaciones en nuestras señas”.

“La verdad me siento muy contento de haberle ganado a Candelaria que tienen a un mánager como es Figueroa (Ricardo), que tiene experiencia de Liga Mexicana, además le dije a Nelson Hoil (Tenabo), nosotros debemos sentirnos como campeones, ya que eliminamos a dos managers que están relacionados con la LMB, tú lo hiciste con Lugo (José Luis, manager de Escárcega)”.

Los cuatro títulos seguidos de Brito como mánager en la liga nadie lo ha logrado en 43 años. Los Piratas de Villamadero también quieren hacer historia, suman tres títulos de manera continua y van por el tetracampeonato en la Liga Estatal Campechana de Béisbol.