Vacuna no da inmunidad total

Al hacer estas preguntas, ¿Tiene miedo de contagiarse de Covid o no para andar en la calle o reunirse con familiares o amigos?, ¿Sabe que con vacuna o sin vacuna puede contagiarse y hasta fallecer?, ¿Sabe que tener vacuna no es inmunidad total?, ¿Sabe que gente menor de 45 años es la que está muriendo?

Los entrevistados coinciden en que si les da miedo salir de su casa, saben que la vacuna no les da impunidad total, solo es un método preventivo y que personas menores de 45 años están muriendo a causa del Covid.

Ana Karen Berzunza dijo: No, no tengo miedo, porque tomo las medidas de precaución necesarias y entre más le temas más te vas a enfermar, por supuesto sí lo sé, sí así es, solo es una precaución, sí, sí sé.

Erick Pacheco contestó: Sí me da miedo, de hecho tengo un familiar que ya se vacunó y ahora tiene Covid, sí, sí lo sé, no nos da inmunidad total, si, lo vi en las noticias gente joven está muriendo.

Marbel Alpuche Chan respondió: No tengo miedo, porque ya me pusieron la primera dosis de la vacuna, pero en realidad nunca he tenido miedo, desde que empezó la pandemia he estado cuidándome, por mi trabajo, claro que sí lo sé la vacuna solo es una prevención, no lo sabía, quiere decir que va a atacar a todos o la mayoría de las personas.

Enna Reyes dijo: Sí me da miedo casi no salgo, sí lo sé solo es para prevención, sí sabía que se ha muerto mucha gente, sí lo sé.

Rubí Cervantes respondió: Sí me da miedo, trato de tomar todas las medidas porque corro el riesgo de contagiarme, sí corremos un riesgo, al salir a vender también expongo a mi familia, sí estoy segura que la vacuna no nos da impunidad total, no sabía eso, pero si sé que es más agresivo ahora el Covid.