Vacunar a docentes, no exenta contagios: Ana May

Hay preocupación por el regreso a clases presenciales, vacunar a docentes no nos exenta a contagios, manifestó la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres en Campeche (Sutcobacam), Ana May Cardeña.

En entrevista, refirió que el esquema de vacunación no garantiza estar libres de Covid-19 y es normal que lo padres de familia tengan también preocupación, ya que falta aún un porcentaje mayor de la población que todavía no recibe la vacuna.

“La vacuna es para frenar un poco los síntomas agresivos que pudiéramos tener en el organismo el Covid-19, sin embargo, esto no significa que no se puedan contagiar los jóvenes al trasladarse de su casa a las escuelas o los padres de familia al portar el virus hacia las casas, sabemos que no todos están vacunados al 100 por ciento. Entonces, si es un tema de preocupación”, señaló.

Sin embargo, consideró que ya hace falta ese vínculo entre alumnos y docentes, que difícilmente se puede tener a través de las clases en línea, por lo que respaldan la decisión de las autoridades estatales de implementar un plan para que el regreso a clases presenciales sea de una manera escalonada y voluntaria.

“Creo que por parte de las autoridades estatales como la Secretaría de Salud y Educación, están tomando en cuenta que se cumpla con todas medidas sanitarias y exigencias disciplinarias con un procedimiento estricto para que los niños y jóvenes no sean contagiados”, puntualizó.