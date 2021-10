Válida postura del PRI ante contra reforma energética: Pedro Cámara

Para el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Cámara Castillo, es válida la postura aún sin definir estar a favor o en contra, de la reforma energética propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados federal.

“Creo ha habido una línea muy clara desde hace unos días de la bancada priista en la Cámara Alta, donde ellos están tratando de hace un bloque, creo que se vale y al final del día lo que hemos dicho nosotros, todo aquello que pueda ayudar a que el estado o el país, en este caso, pueda ir para adelante, es bienvenido”.

No criticó desde su perspectiva que se atente contra la alianza legislativa que entre el PRI, PAN y el PRD se sostiene a raíz de la coalición “Va por México” en las pasadas elecciones, sino reconoció la capacidad de análisis que el partido tricolor quiere apostarle para tener una postura definitiva.

“Hoy tenemos que sumar esfuerzos en pro de que las cosas cambien y cambien de manera positiva, si estás buscando un bloque para solamente tener la mayoría, al final vas sin un sentido social o beneficio colectivo, y eso no tiene caso”.

Precisó que para llevar una mayor credibilidad de la labor legislativa y cumplirle a los mexicanos, es ser responsables y productivos, lo que actualmente el PRI intenta desarrollar en un tema delicado, donde unos más rápido que otros, ya fijaron su oposición.

“El PRI no lo ha hecho y de ahí la pluralidad ideológica del país, y eso no significa que se rompan lazos, el trabajo coordinado se verá reflejado en mantenerse en reforma, acciones legislativas que ayuden a los ciudadanos, y de manera particular aún lo proponga PRI, MOCI o Morena, si viene con un sello para ayudar al estado o al país, serpa bienvenido, el análisis es otro paso y su aprobación, la responsabilidad”.