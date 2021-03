Vamos a frenar a Morena trabajando y no responderé agresiones: Christian Castro

Christian Castro Bello candidato de la coalición Va X Campeche reconoció el trabajo responsable del gobernador Carlos Miguel Aysa González, en el especial su conducción durante la pandemia por Covid-19. Precisó que a Campeche goza de estabilidad, mientras estados vecinos aún tienen dificultades con el número de contagios o el estancamiento económico producto de la parálisis de las actividades cotidianas.

En su primera entrevista como candidato a gobernador, afirmó que al Gobierno que busca encabezar, le tocará dar continuidad al trabajo de reactivación económica para bien de los ciudadanos.

“Ha sido un Gobierno responsable, que ha trabajado como se debe en favor de la gente, sabemos que a nuestro Gobierno le tocará levantar la economía, tenemos los proyectos, tenemos las ideas, les aseguro que Campeche avanzará en forma positiva”, afirmó.

Comentó la importancia de defender a Campeche de los malos Gobiernos de Morena, en este sentido a pregunta de cómo se conducirá ante las denostaciones y agresiones que lanzarán en su contra, expresó no perderán el tiempo ante cada señalamiento infundado.

“Te diría que no vamos a responder a todas las tonterías que también puedan decir, sí bien hemos dicho que no nos vamos a quedar callados, también hay que saber de dónde vienen las cosas y no vamos a pararnos y perder el tiempo a lo mejor a aclarar o refutar alguna mentira que sabemos van hacer”, declaró.

Y agregó, “Morena significa mentira, división, violencia y aquí en esta campaña va haber propuestas, en esta campaña nos une el amor por nuestra tierra, no la división, eso lo haremos todos los días de la campaña”.

Insistió que los partidos PAN, PRI y PRD formaron una coalición entendiendo la importancia de frenar a Morena, “vamos a defender a Campeche de los malos Gobiernos así tengamos que poner emprenda nuestra propia vida”.

“Lo que nos une es el pensar, en saber que nuestras familias estarán bien, contarán con beneficios, apoyos, piso parejo a todos los ciudadanos, queremos que les vaya bien a todos los municipios de Campeche”, puntualizó.

Finalmente, Castro Bello pidió a la gente no dejarse engañar por quienes pretenden manipular o condicionar los programas sociales, sostuvo que nadie les quitará sus apoyos, ni estos desaparecerán cuando gane, por el contrario, afirmó que cada uno será reforzado.