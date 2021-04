Vamos por carro completo: Castro

El candidato a la gubernatura del Estado de Campeche, Christian Castro Bello afirmó que los candidatos de la coalición “Va por Campeche” tendrán un triunfo arrollador

La coalición “Va por Campeche” no sólo obtendrá el triunfo, sino que logrará carro completo en estas elecciones 2021, señaló el candidato a gobernador del Estado de Campeche, Christian Castro Bello, entrevistado en Ciudad del Carmen previo a los arranques de campaña de Óscar Rosas González, candidato a la alcaldía y de María de los Dolores Oviedo, a diputada por el Distrito 09.

El candidato de la coalición indicó que en la actualidad se trata de ser responsables, no jugar a ser candidatos y funcionarios, lo ciudadanos requieren gente comprometida y no a medias, como sucediera hace tres años donde no se respetó que para ser presidente se requiere de 24 horas y no de medio día.

Reconozco el compromiso y la experiencia de Óscar Rosas González, hoy aplaudo que sea sensato se haya separado del cargo, para buscar dar continuidad a su gobierno, mismo que ha demostrado tener experiencia y compromiso para continuar haciendo bien las cosas.

El candidato a gobernador por la coalición “Va por Campeche”, Christian Castro Bello, caminó en Ciudad del Carmen acompañado de Óscar Rosas González, candidato a la alcaldía carmelita, y María de los Dolores Oviedo, a diputada local, los cuales iniciaron actividades proselitistas.

Al evento se sumaron Salvador Farías, candidato a diputado federal por el Distrito 02.