Van Medina-Balboa en unidad por PRI estatal

Como candidatura única a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se inscribió ayer la fórmula integrada por Ricardo Medina Farfán y Galilea Balboa Nieto, a la presidencia y secretaría general, respectivamente, para el periodo 2019-2023.

Ambos, oriundos de Campeche y Carmen, fueron recibidos con sendas porras y aplausos, donde el grito de unidad retumbó en el auditorio “Héctor Pérez Martínez” de la sede del tricolor.

Ante la Comisión de Procesos Internos del CDE y cumpliendo con los requisitos, se registró dicha fórmula.

Se dio a conocer que posterior a la solicitud recibida se evaluará la acreditación de los requisitos y en un lapso de 72 horas se expedirán los dictámenes correspondientes a la solicitud, para ser publicados en los estrados del CDE y en la página oficial del mismo partido.

Con un breve mensaje, el ex secretario de Educación, quien estuvo acompañado por su esposa e hijos, se dirigió a la militancia que ya lo esperaba desde una hora antes. “Por ustedes vamos a trabajar y por ustedes vamos a lograr grandes resultados”, expresó.

Destacó que tanto él como Balboa Nieto buscan la dirigencia priista por el gran amor y respeto que siente por su partido, “porque sabemos que representa el valor de servir a los demás, de trabajar arduamente por la gente, de dar resultados y de anteponer el interés de México y de Campeche a los intereses individuales”.

Señaló que servir al PRI, no solo es un gran honor sino es también una gran responsabilidad de no fallarle a la historia de miles de priistas que construyeron el país y Campeche.

-Como tampoco fallar a la responsabilidad de ser opción, seria, profesional y honesta para transformar el Campeche y México de hoy – acotó.

Reiteró que buscan servir a los priistas y a los campechanos, trabajando duro para seguir siendo la mejor opción con base en acciones y resultados.

-Nos comprometemos a no calentar ninguna silla de oficina. Nos comprometemos a sudar la camiseta como estamos haciendo ahora, a caminar por las calles y ser los primeros en dar el ejemplo de trabajo el cual todos tenemos que hacer.

Asimismo, les reiteró su compromiso y trabajo a los líderes sectoriales, organizaciones populares, consejeros y directivos, militantes en general. “Todos tenemos un lugar y una responsabilidad ante el futuro de nuestro partido, nuestro estado y nuestro país”.

Agregó que la unidad del PRI es el impulso por el camino del triunfo ya que unidos todos, “nos volvemos uno solo y si sumamos nuestro talento, no hay ningún obstáculo que nos impida avanzar”.

Dicho lo anterior, a los demás aspirantes a la dirigencia estatal tricolor que al final cerraron filas en su favor, entre ellos, Carlos Oznerol Pacheco Castro, José Luis Arjona, Sonia Cuevas y Ramón Santini, les reconoció su civilidad.