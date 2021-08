Vehículos con valor de 42.2 MDP para la SSP, FGE y C5: Aysa González

El Gobernador Carlos Miguel Aysa González entregó 72 nuevos vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Videovigilancia (C5), adquiridos mediante una inversión de 42 millones 213 mil 111 pesos.

En el estacionamiento del Centro de Alto Rendimiento (CEDAR) donde se llevó a cabo este acto, y acompañado del secretario general de Gobierno, Jorge Argáez Uribe, el jefe del Ejecutivo estatal dio banderazo de salida a un total de 72 vehículos terrestres, de los cuales 35 son para la SSP, misma cantidad para la FGE y dos para el C5.

En presencia del fiscal Juan Manuel Herrera Campos, a la FGE le entregó un total de 35 unidades conformadas de la siguiente manera: 11 camionetas tipo Pick Up 4×2 cabina regular con un costo total de cinco millones 995 mil pesos; nueve Pick Up 4×2 doble cabina que representan cinco millones 709 mil 996 pesos de inversión; cinco Pick Up doble cabina 4×4 con valor de tres millones 250 mil pesos y 10 vehículos tipo Sedán en las que se erogaron tres millones 692 mil 479 pesos. Estas 35 unidades representan una inversión de 18 millones 647 mil 475 pesos.

La SSP recibió cuatro camionetas con balizamiento Ford Ranger con valor de un millón 723 mil 999 pesos; cinco camionetas con conversión a patrullas Ford F-150 equivalentes a cuatro millones 69 mil 94 pesos; 23 patrullas Ford Ranger que significan una inversión de 12 millones 231 mil 846 pesos; un camión tipo caja seca con un costo de un millón 960 mil 400 pesos; un camión tipo tropa en el que se ejercieron dos millones 199 mil 360 pesos y una Van con balizamiento con costo de 770 mil 936 pesos. Los vehículos para esta secretaría fueron adquiridos mediante una inversión de 22 millones 955 mil 636 pesos.

Por último, Aysa González dio al Centro de Control Comando, Comunicaciones y Cómputo una Ford Transit 4×2 de doble cabina y una Pick Up 4×2 doble cabina, ambas con valor de 610 mil pesos.

Ahí, el Secretario General de Gobierno resaltó que hoy Campeche es la entidad con menor índice delictivo del país, que ocupa el cuarto lugar por tener a toda su policía con el Certificado Único Policial y el cuarto lugar por ser la entidad que más avanzó en la disminución de violencia de alto impacto; especificó que la asociación “Causa en Común ” señala a Campeche como la única entidad en el país que desde hace más de tres años no tiene un policía caído en el cumplimiento de su deber, entre otros datos.

“Estos buenos resultados se deben gracias al trabajo en conjunto que han realizado las autoridades y la sociedad. Hoy Campeche es reconocido por su paz social y por la coordinación que existe entre el gobierno estatal y federal”, concluyó.

En tanto, el fiscal remarcó que se sigue dotando de más y mejor equipamiento para la seguridad e impartición de justicia, pues es un tema importante que no se debe descuidar. “El gobierno del estado ha adquirido equipamiento y cuando digo adquirido es porque fue comprado, no es arrendamiento. Hoy la fiscalía está mejor equipada y eso es gracias al respaldo del gobernador Carlos Miguel Aysa González”, aseguró.