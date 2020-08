Vemos buen manejo de finanzas públicas: CCEC

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Víctor del Río R. de la Gala, dijo que tras el anuncio del V Informe de Gobierno donde se puntualizó el tema de apoyos económicos a las empresas y el pago a proveedores, se ve el buen manejo de las finanzas públicas que tiene el Gobierno del Estado.

En entrevista, dijo que estos anuncios son importantes y más en la situación que estamos viviendo y que nadie tenía presupuestada, muchos menos de echarle la culpa a nadie.

“El tema del coronavirus nos llevó a un tema de salud muy importante y más en el económico, entonces, hoy en día los recursos se tienen que manejar de la mejor manera, lo más eficiente posible, canalizarlos para tratar de llevar la situación complicada con el tema de salud y sanear las cuentas que es muy importante, tenerlas claras y bien manejadas que es indispensable”, dijo.

Indicó que el que el Gobierno está haciendo su mayor esfuerzo en esta situación y está clarísimo que nadie quiere que siga esta condición de encierro y no trabajar de manera correcta.

Señaló que el tema de la obra pública que también se anunció es importante, pues no solo las ganancias se van para el dueño de dicha empresa, sino para el pago de salarios, compra de insumos y se vuelve una cadena productiva al tener la construcción de obras.

“Un termómetro importante para la economía es la construcción y la creación de infraestructura, el que se esté ahorita manteniendo y priorizando esos temas, son muy importes y más que nunca por el tema económico, pero también no quiere decir que es lo más importante, pues también hay otros sectores que generan más economía, pero que por la misma situación que hoy vivimos no pueden desempeñarse como se quisiera, incluso, no todos están trabajando”, concluyó.