Toman puente de Champotón presuntos morenistas, rechazan despensa, quieren más, cobran peaje y fuerza pública los desaloja; 6 detenidos

Por vender despensas el gobierno federal

Rompiendo bolsas de plástico donde contenían raquíticas despensas, grupos organizados por gente, presumiblemente, de Morena, rompieron con la espesa tranquilidad del municipio que está incluido para recibir préstamos por la 4T. Los llamados fachos o chairos, organizados como ejército, cerraron el paso a vehículos en el puente de Champotón sobre el río del mismo nombre.

Los gritos de una mujer de blusa color mostaza con audífonos donde recibía indicaciones, lograron montar mini barricadas para detener el flujo vehicular con una fila de más de dos kilómetros. Rompían las bolsas de frijol con gorgojo, el aceite y el arroz. ¡Nos prometieron dos!, gritaban. Y como pretexto para recompensarse instalaron una garita de cobro de a 20 pesos por vehículo. En la fila, se dio rapiña, robos por asalto a choferes de tráilers que no podían hacer nada porque si dejaban la unidad era peor. Fue un acto premeditado.

La súperdelegada federal había publicado en sus redes sociales que el gobierno federal no regala despensas. La vende a bajo costo por medio del canal de distribución de DiConSa empresa pública que pertenece a SeGalMex, la Conasupo de López Obrador. Y está dependencia del gobierno federal vende despensas a instituciones, a los gobiernos municipales y estatales. Es decir, para eso declararon como Actividad Esencial a las Casas de Empeño, para que el ciudadano vaya a pignorar algún bien para que compre su despensa. Negocio redondo.

Pero alguien del ayuntamiento de Champotón engañó a esta turba diciendo que les “tocaba” dos despensas por persona y como nada más les dieron una, se sintieron engañados por lo que protestaron airada y violentamente.

Lo particular del evento es que los secuestradores de la vía de comunicación están identificados como gente o simpatizantes de Morena y se comportaron como ejército de Morena por la forma organizada y hasta playeras y camisas de partidos de izquierda como el PT. Y como hacen en otros lares, ejerciendo una especie de “expropiación” para cobrar peaje como hacen en Michoacán o Oaxaca, los llamados entre ellos y la policía: fachos.

No se vio a ninguna autoridad municipal negociar con ellos. La dama de blusa color mostaza con un supuesto nombre de su perfil de Facebook como Ivet de Córdova (presuntamente Iveth Chi May), era la coordinadora. Entonces al pasar las horas con las quejas, la autoridad uniformada de la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y como primera línea de contacto la Policía Municipal, disolvieron la manifestación con la fuerza y gases lacrimógenos para permitirse detener entre 6 y 8 llamados por ellos, fachos de Morena. Los cálculos del cobro de peaje ascienden a varios miles de pesos. La presidencia municipal de Champotón no ha emitido comunicado ni se ha visto información de Daniel León al respecto, en las redes sociales como acostumbra.

Pero la información de Katia Meave, es muy importante señalar que este evento amenaza con replicarse en varios municipios ante el abandono del Presidente López Obrador, quien en lugar de apoyar a la población más desprotegida vende las despensas, a bajo precio, pero las vende el gobierno federal. De ahí, el descontento.