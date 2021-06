Ventaja de Congreso dividido, no habrá imposiciones: CCE

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Campeche, Víctor del Río R. de la Gala, afirmó que la fragmentación en el Congreso del Estado no debe afectar de alguna forma a los empresarios de nuestro estado, ya que las funciones que desempeñan cada uno corresponden a giros distintos, el que haya tres fuerzas políticas distintas en el Poder Legislativo no debe tener injerencia en el desarrollo de las actividades de cada uno.

“No debe afectar al sector empresarial, además, yo considero que los contrapesos siempre son buenos, en el espíritu y el ánimo de los próximos integrantes de la legislatura electa, debe haber el interés de un mejor estado, de una mejor sociedad, de un mejor país, llegando ahí todos deberían hacer a un lado sus preferencias partidistas, los intereses que pueda tener un partido, siempre buscando lo mejor para la sociedad”, señaló Víctor del Río.

El empresario manifestó que de lograrse el trabajo en conjunto por parte de los legisladores electos, se tendrá como resultado un mejor estado, mismo que contribuiría a tener un mejor país, además, si hay mayoría de un solo partido esto sería peligroso, porque podrían hacer lo que les diera la gana, ya que una vez en el curul se persiguen intereses políticos e inclusive intereses privados.

“Que todos hicieran a un lado ese tema político, ese tema personal, nos haría mucho mejor, ya que al haber tres fuerzas políticas no habrá una mayoría que pueda imponerse en algo, habrá quien dirá es que al haber tres va a ser un desorden, no se pondrán de acuerdo, ojaló y no sea así”, manifestó el Presidente del CCE.

Para finalizar, exhortó a los funcionarios representantes del ciudadano, a trabajar para el pueblo, no para intereses personales, ya que así se ha manejado por mucho tiempo, que todos trabajen en beneficio de la sociedad para tener un mejor estado y que todos contribuyan sin importar de quien venga una propuesta o una idea, se debe apoyar ya que el beneficio es para todos.