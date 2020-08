Ventas en línea es buena estrategia

Con el cambio del semáforo epidemiológico la situación comercial debe mejorar, pues la ciudadanía se está adaptando a comprar en línea

Al migrar los comercios al mundo digital se ha podido mantener parte de las ventas, pero con el cambio al semáforo epidemiológico esas ventas podrán ser mucho mejor, informó la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Microempresarios de la Isla del Carmen (COMIISCA), Juana Lozada Hernández.

“Más o menos un 50 y un 50, se está adaptando la gente a comprar en línea, está aprendiendo la agente, hasta la ropa ya se está comprando en línea, tenemos que tener otra visión y otra forma de ver cómo se va a hacer el negocio y cómo vamos a avanzar en el tema de nuestra economía y cómo sacar adelante a nuestras familias”.

“Si no innovamos no nos va a ir bien y nos ayudó bastante todo esto, ahorita pues ya gracias a Dios con el cambio del semáforo pues es obvio que nuestras ventas van a recuperarse pero nosotros seguiremos igual, continuaremos con las medidas y también con las ventas en línea, porque sabemos que seguirá habiendo gente que extreme sus cuidados, trataremos de no dejar de lado esa parte”, añadió.

La líder comerciante estimó que gracias a las ventas digitales sus ventas han crecido de un 20 a un 30 por ciento, se espera que con el semáforo amarillo se pueda incrementar hasta en un 15 por ciento más con lo que será más fácil sostener al negocio.

Dijo que actualmente es una preocupación el pago de salarios, servicios de internet, luz, agua, entre otros, así también el pago de impuestos, por lo que están esperanzados que la situación mejore con el cambio del semáforo.