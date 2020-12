Veo a Movimiento Ciudadano como esquirol de Morena: Alejandro Moreno

El Presidente del CEN del PRI consideró incongruente que MC no quiera sumarse a la gran coalición, pero lleve a sus filas a expriistas

Veo a Movimiento Ciudadano (MC) como un esquirol de Morena, que está haciendo el trabajo a la bancada y al partido oficial. Si quisieran verdaderamente construir una mayoría, estaría en esta coalición y lo único que va a hacer, es dividir, o pretender dividir, el voto en algunos Distritos. Pero, aun así, les vamos a ganar; afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El dirigente del tricolor aseguró que es una incongruencia que MC no se haya sumado a la alianza electoral, ya que “dicen que no van con el PRI, según ellos, pero todos los que se llevan a su partido eran del PRI”. Han dejado claro, enfatizó, con hechos, que no están con el país, que no están con México y que no apoyan la construcción de una coalición y una nueva mayoría.

En entrevista radiofónica, el líder priista cuestionó la presencia del partido ciudadano en las entidades federativas, así como los resultados que obtuvo ese instituto político en las elecciones de Hidalgo y de Coahuila.

El Presidente del CEN del PRI dejó claro que hoy, se necesita del esfuerzo de todos, de trabajar en equipo y de sumar a quienes puedan colaborar. Reiteró que “vamos a ir con todo. Vamos a construir esta coalición en los Distritos. Y está en los hechos, no está en los dichos”.

Los gobernadores del PRI, aseveró, somos políticos profesionales; construimos con la institución presidencial. “El PRI no hace política a gritos y a sombrerazos. Nosotros, sumamos, criticamos y construimos”, respondió la cabeza del tricolor, al preguntarle sobre la relación de los gobiernos estatales priistas con el gobierno federal. Recalcó que su partido hace señalamientos y críticas al gobierno y a Morena, ya que no tienen la capacidad para dar resultados.

Por ello, advirtió que es necesario sumar esfuerzos y voluntades, pensando en el país, para que no se desbarranque, que tenga crecimiento y desarrollo. “La gente va a confiar en una coalición, que es la que estamos construyendo; cercana a la gente, con resultados y con estructuras”, puntualizó Alejandro Moreno.