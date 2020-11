Veo a un Alcalde desesperado, nervioso y perdido: Ruelas

Presume obras que no son de él y le recuerda que firmar alianzas es de dirigentes

El Edil está desesperado” comentó el aspirante a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Ernesto Rosado Ruelas, quién sí bien se dice respetuoso de sus compañeros de partido, lanzó una dura crítica contra el edil capitalino.

El Alcalde también anhela la candidatura panista y ha afirmado que Rosado Ruelas fue un fracaso como alcalde, que lo defraudó a él y a los ciudadanos en aquel trienio 2009-2012 cuando el PAN por primera vez en la historia superó al PRI en la capital del estado. “Veo a un Alcalde desesperado, veo a un alcalde nervioso, y lo comprendo y lo entiendo, porque está canijo, por ejemplo, presumir obras que no son de él, hace unos días salió a pasearse y esas obras son del Gobierno federal, entonces ¿Qué sucede? Cuando voltea y ve las obras de Carlos Ruelas y dice ¡Ah chingados! Aquí Red Ambiental ya me dio un reconocimiento por el relleno sanitario”.

“El señor es cliente de la Calle 59 y seguramente cuando se sienta a cenar y echarse las copitas, dirá esto lo hizo Ruelas y yo no he hecho nada. Y si soy un sin vergüenza, porque tengo la cantidad y el récord de obras que él no va a poder ni siquiera tener, porque ya se va”, declaró.

Dijo que en comparación de su gestión, no ha hecho nada, “eso lo puede hacer sentir mal… mis respetos para lo que él opine de mí, pero los resultados que di están a la vista y seguramente él lo ve a diario”. Rosado Ruelas quien no ve con malos ojos la posible coalición con el PRI y el PRD para frenar el avance de Morena, le recordó a l Edil que está decisión de firmar o no una coalición es exclusiva de las Dirigencias nacional y local. Y es que Fernández dijo que iría a México para pedir la cancelación de cualquier acercamiento entre los partidos.

“Nosotros como aspirantes o como posibles candidatos no nos debemos de meter en nada, y esperar lo que diga nuestro Comité, porque, es faltarle al respeto… Sí el comité decide hacer eso, nosotros tenemos que ser soldado raso y respetar lo que diga”, apuntó. Por otro lado, se le cuestionó por las grabaciones donde, además de decantar su apoyo por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus políticas de Gobierno – las que repudia el PAN – se lanza de llenó contra la morenista Layda Sansores Sanromán.

El ex alcalde capitalino opinó que ante todo debe existir respeto, más para una mujer, significó que Layda Sansores tiene una carrera política importante e independientemente de que serán adversarios nadie debe dividir a los campechanos.

“Lo que se diga y lo que se tenga que decir de Layda, para mi merece mis respetos y hoy, es una adversaria política más, pero mañana seguirá siendo campechana y amiga de todos nosotros”, afirmó. Insistió que no habrá dedazo en la elección de candidatos y será cuando existan una convocatoria que tanto él, como el tres veces alcalde de Candelaria Salvador Farías González se inscribirán para representar al PAN en la boleta del 2021, “sí Eliseo se registra, bienvenido a la competencia”.