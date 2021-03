Verde postula a la gubernatura a Sandra Sánchez

En el Día Internacional de la Mujer el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) designó a Sandra Sánchez Díaz como su candidata a la gubernatura del estado de Campeche, es la segunda mujer que oficialmente competirá por este cargo el próximo 6 de junio.

En el municipio de Carmen, de donde es originaria la abanderada del verde, el dirigente estatal, Álvar Ortiz Azar, le tomó la protesta estatutaria y le invitó a trabajar juntos para construir un Campeche mejor, donde las políticas públicas tomen en cuenta al medio ambiente.

Ante militantes y simpatizantes del Verde, la candidata se dijo lista para caminar cada municipio con propuestas en favor de la gente.

“El Partido Verde comulga con los principios que he defendido durante toda mi vida, el amor, el respeto, la equidad, la justicia, la solidaridad y la libertad. Un partido honesto que tiene claro la importante responsabilidad de reconstruir el tejido social para mejorar nuestro entorno”, expresó.

Sánchez Díaz ha sido Diputada local, fue postulada por Acción Nacional (PAN) en 2015 pero nunca llegó a afiliarse, como ciudadana participó a través del Partido Liberal Campechano (PCL) en la elección de Presidente Municipal de Carmen 2018.

De cara a las próximas campañas, resaltó que conoce el trabajo y también lo que se debe cambiar para mejorar la calidad de vida de todos los campechanos.

“Siempre he sido una mujer de retos y esta no será la excepción. Hoy, con el respaldo de todas y todos, tengo claro que no caminaré sola, avanzaremos juntos, de la mano de un equipo de personas con amplia experiencia y jóvenes talentosos que ayudarán a forjar un mejor porvenir para Campeche”, asentó.

Dijo que sus objetivos son salir de la crisis económica y de salud producto de la pandemia por Covid-19, para ello aseguró que la unidad de todos será fundamental.

No dejó pasar la conmemoración del 8M para resaltar que las mujeres son pieza fundamental de su visión para un Campeche mejor, se comprometió a impulsar las acciones que sean necesarias a fin de garantizarles un estado libre de violencia.

“Por nuestras hijas, por nuestras madres, por nuestras abuelas, por todas y cada una de ellas, asumo el compromiso ¡Las mujeres vamos por todo! Trabajaré sin descanso para empoderar a más mujeres, para impulsar su desarrollo profesional, para darles un lugar seguro donde vivir y de mayores oportunidades. Vamos por la igualdad en todos los espacios”, finalizó.