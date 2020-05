Vicente Aguayo, figura del deporte campechano

Fue el primer técnico de los Corsarios de Campeche en Tercera División y ha entregado 18 campeones nacionales como entrenador de atletismo

Corsarios de Campeche inició su participación en la Tercera División el 6 de septiembre de 1981, debutando en el Estadio de la Universidad Autónoma en aquel tiempo del Sudeste, derrotando a los Átomos de Minatitlán por 2 goles a 1, fungiendo como Rector de la UAS el Ingeniero Humberto Lanz Cárdenas y el apoyo del entonces Gobernador del Estado de Campeche, Ing. Eugenio Echeverría Castellot.

El equipo conformado por jugadores formados en las ligas amateurs, bajo la dirección técnica de Vicente Aguayo Zetina, maestro de educación física de profesión, pero que dejó su nombre escrito en el libro del recuerdo de Corsarios, lo que sin duda será algo que jamás olvidará el veterano “Sapito” Aguayo -como él mismo dice-, le llaman sus amigos.

Vicente Aguayo Zetina estuvo en dos ocasiones en el timón de Corsarios, debutó con ellos en el 81, luego pasó a preparador físico a la llegada de José Luis Mercado y en el 83 volvió a tomar la dirección del equipo.

Sin duda, un personaje apasionado del deporte, más que nada del futbol y el atletismo, en este último con 18 campeones nacionales en su cuenta como entrenador.

Aguayo Zetina inicia su trayectoria como maestro de educación física en 1969, cuando termina sus estudios en el Colegio de Educación Física de Veracruz, pero no es hasta 1970 cuando le dan su plaza y fue en la villa de Escárcega, en aquel entonces, donde inicia actividades.

Para el profe Aguayo aún permanece en su memoria aquel 5 de septiembre del 70 cuando inicia a dar clases de educación física, dando los principios básicos de cada una de las disciplinas deportivas a los grupos que atendía, sin llegar a pensar que sería el atletismo donde tendría sus primeras satisfacciones y que al final lo marcaría en su vida como uno de los mejores maestros en esta disciplina y fue precisamente en Escárcega donde comenzó a dar sus pininos.

Con la oportunidad de mostrar los resultados con los atletas que tenía a su cargo en Escárcega llega una invitación de Gustavo Pérez Vera, quien en aquel entonces era el director de Educación Física del Estado, para que tomara parte en un evento estatal en el municipio de Hecelchakán con sus primeros atletas, siendo su debut como entrenador de atletismo.

En Escárcega comienza su trayectoria como entrenador en el atletismo

Posteriormente -como él mismo recuerda-, comienza a trabajar con los hermanos Santos Valle en la misma villa de Escárcega, atletas que más adelante fueron los mejores en carrera de resistencia de alto nivel al ganar maratones en Mérida, Cancún, en Campeche por tres años consecutivos se llevaron el primer lugar de la Gran carrera de la Independencia “Niños Héroes” que se corría el 15 de setiembre de todos los años, que por desgracia ha venido de más a menos.

Para lograr con los Santos Valle todos los reconocimientos que consiguieron mientras estuvieron activos como corredores, el Profesor Vicente Aguayo necesitó entrenar con ellos y con varios jóvenes de la localidad en una pista, pero como no había ese espacio en aquel entonces, decidió junto con un grupo de estudiantes de la ETA 80 buscar un espacio y ahí improvisar una pista y ahí fue donde comenzó a entrenar con los jóvenes Santos Valle.

El inicio fue difícil, comenzó a trabajar con ocho o diez atletas, pero poco a poco fue aumentando este número, siendo en el año de 1981 cuando decide pedir su cambio de escuela y de zona para dejar en Escárcega un gran semillero de atletas, que más tarde estarían a cargo de los hermanos Santos Valle.

Fue en el 81 que llega a la secundaria de Chiná, su nueva casa, ahí por sus resultados en el atletismo es invitado por el Profesor Ramón Erosa Denis, quien fuera el director de actividades deportivas y recreativas de la Universidad Autónoma del Sudeste en aquel entonces, para trabajar como instructor de atletismo.

Se convierte en el primer técnico de los Corsarios de Campeche

Posteriormente hay un proyecto en donde se ve involucrado, siendo tan inquieto no lo duda al recibir un llamado del rector de la UAS, el Ingeniero Lanz, quien lo invita a formar un equipo de futbol que tomaría parte en la Tercera División Profesional con el nombre de guerra Corsarios de Campeche.

Al no existir una escuela de futbol o algún semillero de elementos que pudiera tomar y formar al equipo, Vicente Aguayo Zetina comienza a buscar a jóvenes que en aquel entonces sobresalían en las ligas amateur y los que participaban en la Liga Universitaria de donde salen jugadores como Víctor Pino, la Mole, el “Wama” Ramírez, quien más tarde llegara a los Rayados del Monterrey, el “Pajarito” Díaz, entre otros, en aquel tiempo la edad mínima para participar era de 23 años y siete meses, por lo que sí había jugadores buenos de esa edad ya hechos y fue lo que se reclutó, para formar a los Corsarios de la UAS, teniendo al frente como director técnico a Vicente Aguayo Zetina.

Contra todos los pronósticos, este equipo -a pesar de ser su primera temporada- no fue el benjamín de la zona sureste, fue un equipo competitivo bajo el mando del Profesor Vicente Aguayo Zetina, que, sin tener las herramientas suficientes, logró sobresalir en su primera temporada.

En su primera temporada, Vicente Aguayo recuerda que se hicieron 28 puntos, terminaron en el quinto o cuarto lugar, estuvieron peleando por su pase a la siguiente ronda, hay que destacar que en ese tiempo las temporadas eran largas, solo se jugaba una en el año, el resultado fue sin duda positivo, sin embargo, al año siguiente, el Rector buscando mejorar a la escuadra trae al Ingeniero Mercado, quien se hace cargo de la dirección técnica, pasando a ocupar el cargo de preparador físico del equipo el Profe Aguayo.

En aquel tiempo, como señaló en su plática el Profe Aguayo, “los jugadores que estaban en aquel tiempo con el primer equipo de Corsarios, estaban porque ellos querían, porque les gustaba el futbol, ya que no se les pagó ningún quinto y daban lo mejor de ellos, por Campeche, por su equipo”, recalcó el entusiasta maestro.

Vicente Aguayo Zetina lleva en las venas esa adrenalina el apasionamiento del deporte, tan es así, que en la actualidad es jubilado y pensionado por la Secretaria de Educación del Estado y de la UAC, sin embargo, lo podemos ver recorriendo los campos en el Estadio Universitario cuando juegan sus Corsarios, activo en las ligas de veteranos, lo hemos visto en su andar, si pasa por donde se juega futbol y el partido está emocionante, sin tener velas en el entierro, Aguayo Zetina se deja envolver por esa emoción del juego, lo que hace que comience a alentar a los jugadores, todo un apasionado.

Su más grande obra deportiva -tiene muchas-, pero sin duda una de las mejores: Lidia de la Cruz

Cuando llega a Campeche, al solicitar su cambio dentro de la SEP, lo asignan en la primaria de Samulá, donde conoce a Lidia de la Cruz, quien iba como integrante del equipo de basquetbol a unos juegos escolares y ante la falta de una lanzadora tiene que improvisarla y ahí ella realiza un excelente tiro que impresionó a Vicente Aguayo, que más tarde la invita a incorporarse al Centro de Atletismo en las instalaciones del antiguo ex CREA, ahora Centro Cultural y Deportivo Universitario, donde comienza a trabajar por invitación de su gran amigo y compadre Humberto Sánchez Álvarez, quien le da el encargo de preparar las categorías infantiles.

Luego de cuatro años trabajando con las categorías infantiles, Vicente Aguayo se hace cargo de la modalidad de lanzamiento, ahí comienza a tener a sus primeras atletas que lograron muchos éxitos entre las que sobresale Lidia de la Cruz, otros como Roberto Sánchez, Roberto Chuc, María Tulia Pérez Bocanegra, Alberta González.

Vicente Aguayo llevó al campeonato nacional a 18 de sus atletas

En su trabajo como entrenador, Vicente Aguayo tuvo 18 campeones nacionales en pruebas de campo, lo que le ha dado tantas satisfacciones, tantas emociones, fue hasta el 2010 aproximadamente que comienza a tener problemas de salud, por lo que decide hablar con Humberto Sánchez a quien le comunica su decisión de dejar de entrenar, al parecer su enfermedad fue su decisión de meter su jubilación, por lo que cayó en la depresión y de ahí se origina su enfermedad y deja de entrenar.

Sale del retiro en el 2019 para clasificar al nacional a una atleta

Sin embargo, en el 2019 es invitado por el Profesor Humberto Sánchez para que prepare a una atleta, ella es Natalia Perera saltadora de longitud, a la que le pide su compadre que la prepare como lanzadora de martillo, su regreso a los campos fue en el mes de julio del 2019, con la que trabajó de agosto 2019 a enero del 2020, llega al Regional de Atletismo en lanzamiento de martillo, para ir al nacional, donde queda en el noveno lugar de las diez y seis martillistas nacionales, esto me hizo entusiasmarme y me estaban dando ganas de regresar, pero mi enfermedad no me lo permite, actualmente esta niña está trabajando con un entrenador cubano en el CEDAR, pero ella ya tiene la técnica, está formada, solo es llevarla y entrenarla bien para estar en buenas condiciones físicas.