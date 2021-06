Víctimas de Covid es mayor a números oficiales: Funerarias

Desde que inició la pandemia por Covid-19 en Campeche, los propietarios de funerarias locales no creerían que el brote de coronavirus fuera a convertirse en un gran problema tanto para su personal como para las mismas instalaciones, pues en los meses anteriores llegó el día donde muchas empresas colapsaron por el número de fallecidos.

Durante un sondeo con diferentes establecimientos, donde servicios funerarios en la ciudad estiman que el número diario de fallecidos emitido por la Secretaría de Salud, realmente no corresponden con lo que servicios que ofrecen por día, pues hasta ahora que surgió la nueva ola de contagios en Campeche realizan de 1 a 2 servicios de cremación diarios por funeraria, aunado a esto hay que tomar en cuenta que muchas ocasiones el Ministerio Público a través de la Servicio Médico Forense (Semefo) se hace cargo de muchos cuerpos que desafortunadamente la familia no tiene para pagar un servicio particular.

“La verdad es que es espantoso lo que llegamos a vivir cuando la pandemia azotó a la ciudad, no nos dábamos abasto con el número de fallecidos al día, sin embargo, durante varios meses los números bajaron de manera impresionante que solo atendíamos a fallecidos por enfermedades crónicas.

Nuevamente como agentes funerarios estamos teniendo bastante acercamiento con familiares de pacientes Covid, lo que nos indica que el rebrote va enserio y posiblemente todas las funerarias trabajen día y noche cremando cuerpos.

Las estadísticas oficiales de Campeche yo creo no corresponden a la real y están subestimando el verdadero número de muertes por Covid, el sector salud no quiere reconocer el número real de muertes”, comentó un trabajador de conocida funeraria que prefirió dar su opinión de manera anónima.