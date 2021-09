Vida útil de servicios públicos municipales ya terminaron: Colegio de Arquitectos

La Presidenta del Colegio de Arquitectos en el Estado de Campeche, Karla Gelisle Sánchez Sosa, confirmó que los tres principales problemas que afronta nuestro municipio en cuanto a infraestructura, son la falta de alumbrado público, el mal estado de las vialidades aunado al estado en el que se encuentra la red de distribución de agua potable, por lo que sugirió necesario realizar una intervención directa para mejorar la calidad de estos servicios en beneficio de todos los campechanos.

“El alumbrado público, el estado de las vialidades así como la red de agua potable, son el punto medular de las dolencias en los servicios públicos que tienen todos los campechanos, aquí en nuestro municipio hay necesidades urgentes de atender pero que también son importantes, porque ni siquiera es por cuestión de fallas, es por la cuestión de la vida útil de cada uno de los servicios los cuales vencieron hace mucho y requiere de intervención urgente a manos de los especialistas”, indicó Sánchez Sosa.

Señaló que debido a las necesidades de la misma ciudadanía, así como el paso del tiempo en cuanto a la vida útil de cada uno de los servicios, ya es necesario que las acciones de bacheo sean realizadas por especialistas en el tema para darle un mantenimiento adecuado según sean las características del suelo, ya que en este momento no sería ideal que este tipo de trabajos de rehabilitación continúen en las manos de personal que no tiene una capacitación adecuada.

Asimismo, la Presidenta del Colegio de Arquitectos dijo que es necesario analizar los dictámenes correspondientes para saber qué trabajo necesitaría realizarse en algunas arterias viales, aunado a que independientemente del impacto económico que se tenga por realizar una arteria por completo, así como realizar un bacheo, tiene que llevarse a cabo por personal debidamente preparado, por lo que un proceso de rehabilitación o de construcción debe ser correctamente analizado.

“En caso de que se tenga que realizar un trabajo de rehabilitación o de reconstrucción, debe analizarse debe ser estudiado, o sea, no debe ser improvisado, tampoco es poner un material encima de otro no nada más porque así va, es muy necesaria la intervención de empresas que se dediquen a esto, porque el personal que a este momento se ha dedicado a realizar las acciones de bacheo no está destinado a esto”, afirmó la Presidenta de arquitectos.