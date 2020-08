Videos no tienen peso legal ante jueces, por subrepticios: Cardeña

El Presidente de la Barra de Abogados de Campeche, José Alfredo Cardeña Vázquez, aseguró que los videos que han circulado donde se exhibe a actores políticos, no sirven como pruebas, pues se violó la privacidad de dichos personajes.

En entrevista, dijo que en términos legales, estos videos son como “datos” o un posible medio de prueba, pero no pueden ser usados porque violan el derecho de privacidad, ya que son videos obtenidos de manera ilícita y no pueden surtir efecto en perjuicio personal.

“Desde el punto de vista legal, todas aquellas grabaciones que sean atendidas mediante una orden de una autoridad evidentemente, los abogados lo determinamos pruebas ilícitas, es decir, esas pruebas no pueden construir unos datos de prueba durante una investigación, no pueden ser usados ante un juez de control porque al ser obtenidas de manera ilegal, el juez no puede admitirla como prueba en contra de una persona”, recalcó.

En este sentido, recordó el caso de conocido señor de las ligas y una de las consideraciones por el cual se desestimó la acusación en su contra, por lo que es precisamente que estos videos fueron obtenidos sin el consentimiento de las partes, entonces, esa fue una prueba ilícita, y así ocurrió con el tema del gobernador de Puebla.

Aseguró que todos los videos que han salido no es un tema que se pueda usar de manera correcta ante un tribunal o juez de control ya que, al momento de su valoración, se determinará que las pruebas son ilícitas y más ahora que es un derecho constitucional de que nadie puede ser grabado.

El Presidente de la Barra de Abogados, dijo que todo lo ocurrido solo es un linchamiento mediático político y parte de la guerra de la clase política que se está desatando y polarizando al país.

“Para mí no tienen efecto alguno legal porque son pruebas ilícitas, si generan el ánimo de impunidad en la población, es decir, estamos viendo que personas que recibe dinero y esto produce desánimo, impunidad, pues deja ver que somos un país donde puedes delinquir y no te va a ocurrir nada, eso es lo que preocupa”, reveló.

Por último, dijo que toda esa información si bien debe darse a conocer, pero lo que no es correcto es que se pretenda politizar a la justicia, que es eso lo que ocurre, se está utilizando a la justicia para fines políticos y eso es muy peligroso.