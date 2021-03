Viene guerra sucia, seremos responsables, pero… si nos agreden, contestaremos: Cristian Castro

“Haremos campaña de propuestas, pero no nos callaremos ante el insulto”, candidato

La campaña de Christian Castro Bello será responsable, de propuestas, donde no habrá espacio para las agresiones, ni descalificaciones, pero tampoco callarán ante las mentiras y los ataques de sus adversarios políticos.

Previó a reunirse con artesanos del municipio de Calkiní, el candidato de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), significó que todos deben cuidar la paz social del estado, cerrando la puerta a quienes cada seis años vienen de visita a Campeche para generar división.

Reiteró que los campechanos son gente de paz, que valora la tranquilidad y la paz social que rige en todos los municipios.“Nunca vamos a caer en provocaciones y comentarios, porque sabemos que lo que se avecina es una guerra sucia, son mentiras infundadas, nosotros sabemos quiénes somos los que se dedican a mentir, a denostar y lo peor, salen exhibidos con ese tipo de mentiras”, apuntó.

Christian, aclaró que aún y con su campaña encaminada a las propuestas, no tolerarán que se use la mentira para descalificar el trabajo que realizarán, por ello responderán a cada agresión “porque nosotros no tenemos nada que ocultar”.

“Nosotros estaremos siempre enfocados en trabajar y en una cercanía importante con los ciudadanos, pero también hay que ser muy claros, ante una mentira o a lo mejor un engaño, no nos vamos a quedar callados, es momento también de no quedarse callados, porque muchas veces al estar callados la gente piensa que es verdad”, declaró.

Añadió que a partir del 29 de marzo caminará el estado de punta a punta, visitará los 13 municipios para presentar sus propuestas y proyectos para el Campeche del Futuro; allí también escuchará a los ciudadanos para reforzar su visión para el estado.

Previo al inicio de las campañas, mencionó lo importante que ha sido para él escuchar a los diversos sectores de la sociedad, insistió que cada uno tiene sus particularidades las que serán tomadas en cuenta y obtendrán respuesta.

Finalmente, dijo que el PRI, junto al PAN y el PRD están trabajando de manera coordinada para lograr los mejores resultados. Pidió no bajar la guardia para no permitir el avance de Morena y sus Gobiernos destructivos que tanto daño han hecho en al país.