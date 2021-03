Viene tercera ola de COVID y no se hincan ni turismo, clases y Política

Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira en Durango, al no tomar seriedad en el tema de la tercera ola de Covid-19, usuarios de las redes sociales lamentaron su actitud y mal manejo de la pandemia.

Las críticas negativas no faltaron, la molestia de los ciudadanos por la falta de seriedad desde el inicio de la pandemia fue evidente, al recordarle las más de 200 mil muertes y los 2 millones de contagios que se han registrado a un año del Covid-19.

“Toco madera”, es lo que manifestó el Presidente ante la amenaza de una tercera ola de Covid-19, lo que causó molestia en redes sociales.

“Ya no queremos escuchar más sus ideas y sus chistes estúpidos, que no se haga y compre suficientes vacunas autorizadas, que la IP participe en la adquisición vacunas y como corresponde delegue al Sector Salud las tareas de aplicación, NO QUEREMOS MÁS FALLECIDOS que paren las ocurrencias, la perversidad e ignorancia de este presidente chiquito y los cuatreros corruptos, agachones y ratas que lo rodean”, comentó, Blanca Rimoldi.

“Toco madera para no volver a tener un presidente tan inepto como tú”; “Si ya el año pasado ya nos salió con sus detentes y ahora con tocar madera estamos jodidos y luego como ciudadanos responsables no entendemos y ahí andamos abarrotando las playas pues es más que inminente esa otra oleada no aprendemos en cuidarnos entre nosotros mismos porque ya vimos que al gobierno le valemos madre”, fueron algunos comentarios.