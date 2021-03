Vigilancia en playas

Se evitarán aglomeraciones para evitar contagios de Covid-19; en sitios donde se concentre un mayor número de personas, se les exhortará para que se dispersen

Luego de que se especulara sobre el cierre de playas y centros recreativos del Estado, el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, José Luis Vadillo Espinosa, desmintió estos supuestos, pero mencionó que habrá una mayor vigilancia entre las autoridades municipal, estatal y federal para evitar aglomeraciones y posibles contagios.

“En el tema de lo de si habrá restricciones o no, hasta el momento el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud o Seguridad, no han informado al respecto del cierre de playas o lugares que por las fechas suelen ser muy concurridos, es claro que esto no evitará que se realice la vigilancia en todos estos lugares para mantener el orden”.

“Hay un trabajo coordinado con la Policía Municipal y con la Copriscam, se exhortará en las zonas donde hay mucha aglomeración para que se dispersen, mantengan el uso del cubre bocas y todas las medidas que ya se conocen. Será un trabajo que se redoblará porque de por sí hemos realizado estos trabajos desde el inicio de la pandemia”, añadió.

Asimismo señaló que se buscará realizar recorridos en las distintas colonias del municipio, con la intención de mantener la seguridad en la ciudad, pues durante esta época los delincuentes aprovechan para cometer robos en los domicilios.

“Se mantendrá la vigilancia, principalmente en el tema de la seguridad, sabemos que por lo regular en estas fechas muchas personas se van de sus hogares para pasar las vacaciones en otros lugares y es cuando los malhechores aprovechan para realizar robos”.

El funcionario estatal exhortó a la ciudadanía a acatar las medidas sanitarias, pues les recordó que el hecho de que la entidad se mantenga en semáforo epidemiológico color verde, no significa que deba existir relajación entre la población o el virus haya desaparecido.