Vigilar alza en precio de la canasta básica, piden a la Profeco

La Federación de Pequeños Comerciantes hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), para que vigile el alza en el costo de algunos productos de la canasta básica que se han presentado a principios de este año.

La Secretaria General, María Candelaria González Cajún, refirió que en estos primeros días de enero, proveedores han incrementado el precio de productos, lo que afecta al sector que se ha visto duramente lastimado durante la pandemia de Covid-19, con la competencia desleal y cierres de negocios.

Consideró importante que la dependencia federal tome cartas en el asunto, pues se había comprometido de que este año no se registrarían alzas en los productos de la canasta básica y lamentablemente no es así, ya que los empresarios, con el incremento salarial, buscan no tener pérdidas para cumplir con esta disposición.

“Ahorita sutilmente han incrementado de un peso a dos pesos, pero todos los productos están en la alza y van a ir poco a poco hasta que logren un valor más elevado. Ahora, si los que se dedican a elaborar estos productos y que nos venden, pues tienen que sacar el recurso para pagar el incremento salarial de sus empleados y ya empezaron con pequeñas cantidades, pero tememos que esto siga y peor”, manifestó.