Vigilarán que cumplan comercios con nuevo horario de venta de alcohol

La Coordinación de Gobernación Municipal mantendrá la vigilancia para que los comercios con permisos para la venta de bebidas embriagantes respeten el nuevo horario de comercialización que impuso la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam), en el programa de combate al Covid-19, así lo señaló Fernando Cortes Zepeda, titular de la dependencia municipal.

SI bien su función no recae en sancionar, si pueden ser los ojos de la comisión estatal para saber qué establecimientos no respetan el horario de venta de cervezas y alcoholes que desde la mañana del viernes se difundió que seria de las 12:00 del día a las 6:00 de la tarde, y quienes no acaten la orden serán sancionados con multas o incluso, cancelación de la concesión.

El 90 por ciento de los comercios han obedecido la orden de cerrar sus puertas durante la cuarentena, pero hay algunos que continúan sus actividades diarias, por lo que se buscara primero el dialogo con los dueños y después las sanciones correspondientes, pues no es un tema de capricho sino de salud pública y al tener abierto, genera que grupos de personas estén en un solo lugar, peligrando que alguno este infectado y pueda transmitirlo a los demás.

Mencionó que el Gobierno de Óscar Rosas González, se ha preocupado en seguir las disposiciones que la administración federal ha generado para el bienestar de la población y disminuir lo más posible el número de contagios del Covid-19, pero si algún comercio pone en riesgo todo el esfuerzo, entonces deberá sancionarse conforme lo marca la ley en la materia.