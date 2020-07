Vigilen sus acciones, no caigan en delitos electorales: Ac Ordoñez

La autoridad local electoral reafirmó el llamado a actores y partidos políticos que apoyan a los ciudadanos durante la emergencia sanitaria, a hacerlo de forma altruista, vigilando sus acciones para no caer en un posible delito electoral.

El Presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEEC), Francisco Javier Ac Ordoñez, dijo que desde el inicio de la emergencia sanitaria, hicieron un exhorto a los funcionarios para apoyar a la gente, sin transgredir la norma vigente.

A lo largo de la emergencia partidos políticos, Alcaldes, funcionarios y Diputados han sido señalados como posibles “adelantados” a la elección del 2021. Recientemente, el Diputado Ricardo Sánchez Cerino entregó cubrebocas promocionado con ello su imagen y la de su partido, Morena.

“El llamado es a que sean mesurados, no hablamos de nadie en particular, hemos alertado la posibilidad de que se actualicen actos de precampaña o campaña adelantada, no estamos en Proceso Electoral por lo mismo es necesario reivindicar que las ayudas sean sin fines político-electoral”, expuso.

El TEEC ha trabajado con restricciones desde el inicio de la emergencia, sin embargo, no han dejado de atender a los ciudadanos. En este sentido, recordó que si alguna persona sospecha de actos adelantados de campaña puede denunciarlos a través de internet.

Garantizó que cada queja será analizada y en caso de haber elementos probatorios se puede configurar una sanción en contra de quien, o quienes resulten responsables.

“Se hacen las indagatorias correspondientes y al final el TEEC, en uso de sus facultades, determinará los elementos para ver sí se viola la normativa electoral, se tiene que tomar en consideración el contenido de la propaganda o sí se identificaron voces, imágenes, símbolos que razonablemente permitan identificar a ese posible aspirante a cargo de elección popular”, dijo.

Agregó que se “tomará en consideración el contenido del mensaje, que esté puesto en ese tipo de entrega de ayudas y se pueda advertir de manera directa o indirecta la promoción particular de esta persona, servidor público, un tercero o un partido político con la intención de presentar un tipo de candidatura anticipada”.

Ac Ordoñez puntualizó que las sanciones en caso de haber un delito, varían y se estipulan en un catálogo normativo, van desde un apercibimiento público hasta la pérdida de una futura candidatura. Insistió que sin importar la temporalidad de los hechos, la sanción seguirá siendo la misma.