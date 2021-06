Vigoroso y contundente cierre de campaña de Christian

En Escárcega, Calakmul y Hopelchén, arropado por miles que acudieron a sus cierres masivos de campaña, firmó sus compromisos de obras públicas y defensa de las familias de Campeche

Miles de campechanos apoyaron a Christian Castro Bello en sus cierres de campaña en Escárcega, Calakmul y Hopelchén, donde pidió que en esta recta final pongan toda su energía y fuerza para ganar la elección el próximo 6 de junio, saliendo a votar con responsabilidad, “porque no solo está en juego quién va a gobernar la entidad: también está en juego el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos. ¡Hay que defender Campeche, defenderlo juntos, para que no caiga en la tragedia, la mentira y la corrupción!”.

En estos cierres de campaña la gente demostró su total respaldo al candidato de la coalición “Va X Campeche”, quien señaló que encabezará un gobierno sensible, que trabajará incansablemente por la economía del Estado, “para que la gente tenga dinero en sus bolsillos, los servicios cuesten menos y se detone el desarrollo que necesitan los sectores productivos”.

– Mi compromiso es con ustedes, a quienes nos debemos y servimos. Soy un campechano bien nacido, orgulloso de mis raíces, con un amor profundo por Campeche y su gente, y delante de ustedes les digo: ¡Christian Castro Bello no les va a fallar; me he preparado toda la vida para gobernar este estado, para transformarlo y hacer juntos el mejor gobierno en la historia de nuestra entidad! – aseguró ante las miles de familias que lo acompañaron en estos tres eventos.

Christian aseguró que defender Campeche no sólo es frenar a los malos gobiernos, sino proteger el empleo, la seguridad, la salud y la economía de las familias, por lo que convocó a la gente a votar por todos los candidatos de la coalición “Va X Campeche”, para que sea un ejército incansable en la defensa del Estado.

IMPULSAREMOS LA FUERZA PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE ESCÁRCEGA

Ante escarceguenses, el candidato aliancista señaló que como parte toral de la economía de Campeche impulsará la fuerza productiva y comercial de ganaderos y campesinos para que su producción sea más competitiva, además de contar con infraestructura social básica que promueva el progreso del municipio.

Dijo que en su gobierno va a defender Campeche, a sus familias, con programas beneficiarán a las familias, a los productores, regresando a los campechanos todo lo Morena les quitó.

Bajo un fuerte sol que hizo brillar las banderillas rojas, azules y amarillas que lo rodeaban, y que no disminuyó las porras y vivas, el candidato habló de sus propuestas, enfocadas a jóvenes, mujeres y a la reactivación, inversión y desarrollo económico, y que firmó delante de todos.

Castro Bello aseguró que el próximo domingo la coalición ganará, “porque tenemos dedicación, entrega, trabajo diario incansable, organización y una estructura enorme en todo el estado, lista para darlo todo el día de la elección.

– Por el contrario, nuestros rivales, que son solamente movimientos que ni a partidos llegan, han perdido la confianza de la gente porque no saben gobernar y no conocen Campeche- subrayó sobre las porras de los escarceguenses.

“VA X CAMPECHE” ES UN EJÉRCITO QUE TRABAJARÁ INCANSABLEMENTE POR CALAKMUL

Desde el pulmón de México, Christian cerró campaña en un inédito evento que reunió miles de familias de diversas comunidades y con quienes se comprometió a impulsar a los artesanos, el turismo, el desarrollo de los pueblos originarios, de mujeres, productores y jóvenes que ven en la coalición “Va X Campeche”, la mejor opción para la reactivación económica y social de Campeche.

-Tengo el valor de defender nuestra reserva natural castigando con todo el peso de la ley la tala ilegal y creando programas a favor del medio ambiente. Resolveremos el problema del suministro de agua potable en trabajo coordinado con el municipio. Vamos a ganar porque Layda y Morena se han desinflado y a Eliseo no le interesa trabajar por Campeche- señaló.

Christian se comprometió ante las familias de Calakmul a que después de que tome posesión como gobernador no habrá pretexto para que no haya médicos en las comunidades, que no se cuente con medicamentos y esquemas de seguridad social, “porque ustedes, sus hijos o sus nietos, tienen que ser atendidos como se merecen”.

Explicó sus propuestas Campo Amigo, que consiste en la construcción de infraestructura agrícola y agropecuaria, y Concurrencia Agropecuaria Campechana, para dotar al campo de maquinaria, infraestructura e insumos agrícolas y ganaderos, apoyo que fue eliminado por Morena.

EN MI GOBIERNO NO HABRÁ FAVORITISMOS, JALAREMOS PAREJO

Junto a las familias de los Chenes, Christian señaló que en su gobierno no habrá tiempo para revanchismos, ni favoritismo, pues estará ocupado detonando el progreso de Campeche, entregando apoyos a quienes más lo necesitan, reforzando y rescatando programas desaparecidos por la 4T, impulsando obra realizada por manos campechanas y atendiendo a la gente en cada rincón del estado “para que todos jalemos parejo”.

-Soy una persona que habla de frente y les digo que Christian Castro Bello es quien va a gobernar Campeche, porque yo sí tengo el valor de comprometerme con ustedes. Están a tiempo aquellos que quieran considerar unirse al ganador, son bienvenidos los que dudaron, se fueron y hoy quieren regresar, porque saben que nosotros sí sabemos ganar y trabajar en equipo por el bien del estado- expresó.

Ante la multitud chenera dijo que es importante apoyar a todos los candidatos de la alianza, para empezar a construir el mejor gobierno de la historia; para defender su seguridad, sus empleos y a sus familias.