Vinculan a proceso a pistoleros de Elíseo; en prisión como medida cautelar

Por homicidio en grado de tentativa, 5 imputados en Kobén para que no huyan

Por el delito de homicidio en grado de tentativa, cinco de las 12 personas aseguradas la semana pasada durante los hechos violentos en la colonia 20 de Noviembre fueron vinculados a proceso.

El juez impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso, sin que esté exceda los dos años; es decir, estas personas identificadas como J.D.T. DE LA R, G.S.G.M., F.E. DEL F. M., J.J.P.V. y R.H.G. DE LA R. vinculadas al Alcalde panista Eliseo Fernández Montúfar llevarán su proceso en prisión.

El pasado jueves 3 de septiembre, trabajadores del Ayuntamiento al servicio de la Diputada también panista, Biby Karen Rabelo de la Torre, se presentaron a la colonia referida para instalar un toldo donde Rabelo realizaría su “Cadena de Apoyo Humanitario” que ofrece productos a bajo costo y que utiliza para proyectar su imagen con miras a la elección del 2021.

Un grupo de vecinos encabezados por Noé Quijano Valencia se opusieron a la colocación del toldo, afirmando que por varios meses solicitaron la limpieza del terreno y nunca les hicieron caso, tras limpiarlo ellos mismos no les pareció que sea usado por las autoridades que les negaron la ayuda.

Conforme las palabras subieron de tono, una de las personas sacó una pistola calibre .22 y disparó en contra de un vecino, quien además fue herido con un cuchillo.

Videos en redes sociales muestran a los sujetos armados, se escuchan disparos, gritos y finalmente aparece la persona herida en el suelo, además es visible el arma blanca usada en el ataque.

Tras el reporte la Policía dio alcanza a los agresores, quienes se trasladaban en un volquete propiedad del Ayuntamiento de Campeche; sobre la avenida Concordia fueron asegurados, entre el equipo de trabajo habrían encontrado dos pistolas.

Las 12 personas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado (Fgecam). La noche de los hechos, el Alcalde Fernández se apersonó a la Fiscalía para conocer la situación de sus trabajadores. En entrevista que terminó abruptamente con insultos a los reporteros, aceptó que se trataba de sus trabajadores.

El Edil, no solo justificó el actuar de estas personas, sino que intentó culpar a Noé Quijano de incitar a las agresiones.

“Me dicen, no sé si son personas de la 20 de Noviembre, había una persona allí que conocemos que hemos visto en medios de comunicación que es un líder del PRI que se llama Noé, que llegó y empezó a hacer llamadas… 10 mil pesos, empezó a querer extorsionar… empezó a amenazar que allí los iban a colgar… tenía machetes, creo que todos lo conocemos”, declaró.

Cabe hacer mención que en ningún video se ve a Noé Quijano con armas o machetes como acusó el munícipe capitalino.

Un día después, la Diputada Rabelo de la Torre se apersonó a la Fiscalía para interponer una denuncia en contra de Noé Quijano por Violencia Política contra la Mujer, la legisladora no sabía que este tipo de asuntos se atienden en el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC).

Cuestionada por lo sucedido, solo se dedicó a atacar a Noé Quijano, “el que incita a la violencia es Noé Quijano… honestamente yo no te puedo hablar del tema, no estuve allí, no conozco a los que estaban allí”.

El mismo Noé Quijano habría procedido legalmente contra el Alcalde, lo acusa de difamación e intentó de homicidio; también lo responsabilizó de todo lo que pudiera ocurrirle a él o su familia.

Con el paso de los días y ante el hermetismo en que el asunto ha sido manejado por la Fiscalía, vecinos que presenciaron el ataque – negándose a revelar su nombre por miedo a represalias – culpan al Alcalde y a la Diputada de ordenar los ataques.

Afirman que existe un grupo de choque donde gente identificada como “Mono”, “Chucky”, y “Salvador” responden a las órdenes del “El Príncipe”, supuesto apodo con que se refieren al Presidente Municipal.

De acuerdo a información de este rotativo, en un intento por parar el avance de este asunto y que pudiera interferir en su nominación como candidato a gobernador, Eliseo Fernández, a través de personal de la Comuna, ha intentado “comprar” el perdón de los afectados, ofreciendo grandes cantidades de dinero; la condición es que desistan de las demandas.

Hasta ahora la Fiscalía que dirige Juan Manuel Herrera Campos no ha brindado mayor información sobre los hechos, incidente que dejó una persona con herida de bala y cuchillo, así como el repudio de la ciudadanía en general.