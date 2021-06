Violencia dañó el proceso electoral más grande

Al hacer estas preguntas, ¿Avalaría usted que haya toma de calles, edificios y oficinas para pelear lo electoral?, ¿Está usted de acuerdo en que el perdedor use la fuerza para respaldar su punto de vista aunque la autoridad electoral no le dé la razón?, ¿Qué propone usted para evitar que esto pase?, ¿Por dónde cree usted que surja la violencia? Morena o Moci o PRI?.

Los entrevistados coinciden en desaprobar los actos vandálicos de protesta cuando se den los resultados de la elección, los que perdieron deben aceptar su derrota, tres de ellos creen que morena es el partido que más genera violencia.

Otoniel Tut Estrada, contestó que no avala la violencia, claro que no, puesto que se estuviera imponiendo, no sería democrático, propongo qué metan al bote a los alborotadores, por parte de Morena si no sale a su favor.

Coralia Cauich, dijo que no avalo disturbios en la calle, el perdedor debe aceptar su derrota y en lugar de estar descalificando debería unirse al partido ganador, deberían juntara los vencidos para beneficio de la población, creo que de Moci y del PRI.

Mario Pech contestó que no avala cualquier tipo de violencia, no estoy de acuerdo, propongo que las instituciones como el IEEC y el INE hagan un buen desempeño para tenerles más confianza y a la vez que los partidos políticos acepten los resultados de la elección, creo que de MOCI.

Rosalía Minaya, respondió que no avala la violencia, no estoy de acuerdo pero a los ciudadanos no nos preguntan los partidos, hacen los disturbios sin pedirnos consentimiento, creen que nos gusta ver ese tipo de protestas, propongo que como partidos obliguen a sus candidatos a qué acepten el resultado de la mejor manera, esto es un juego y se gana o se pierde, creo que los más violentos en la actualidad son los de morena.

Darinka Franco, dijo Por supuesto que no avalo la violencia, no estoy de acuerdo el perdedor debe aceptar su derrota, es parte de la democracia, propongo que la guardia nacional y la policía estatal estén alertas y actúen de inmediato si empiezan los actos violentos del partido que sea, pero yo pienso que los de morena serán los primeros en protestar, si el resultado llegara a cambiar porque todo indica que Layda ganó.