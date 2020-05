Violenta Morena la Constitución de México con su propuesta: EOA

La Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, expresó que la propuesta de Morena de dar acceso al Inegi para medir la riqueza de los ciudadanos es una idea arbitraria.

En entrevista, comentó que una vez más que el partido Morena viene a violentar la Constitución Política de México en el artículo 16, el cual señala que nadie puede ser molesto en su domicilio.

“Solo porque a ellos se les ocurrió que hoy se le dará la facultad al Inegi para que pueda entrar a ver cómo vivo, qué tengo y qué no puedo tener, sin embargo, he estado muy pendiente de esta noticia y he visto que el Presidente y el Coordinador Monreal, aseguraron que no se violentará la Constitución Política de México”, dijo.

Señaló que el partido en el poder pretende llevar al país a los extremos, pues ya cuentan con las estadísticas que después de esta pandemia, se tendrá al menos 11 millones de pobres más, por lo que parece quieren sumar más pobres.

Subrayó que no cree que el Presiente Andrés Manuel López Obrador sea recordado como el Presidente que más pobres dejó en el país, sobre todo, que es un defensor de las causas de los más necesitados.

“Ya las cuentas del SAT, las tiene monitoreadas y enlazadas, nos gustaría saber que más quiere de los mexicanos en este caso el partidos en el poder, cada vez estamos peor”, lamentó.

Ortega Azar dijo que todos los mexicanos son gente que lucha día a día y que no son millonarios, además, las cosas que se pueda tener en los hogares fueron compradas con el esfuerzo a diario del trabajo de la gente.

La titular de la Canacintra solicitó a los morenistas que dejen de enfrentar a los ciudadanos, ya que muchos son empresarios y generan empleos a miles de mexicanos, además, los empleos no los genera el gobierno.