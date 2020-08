Visto bueno de abogados ante la propuesta de transparencia de Facebook: Alfredo Cardeña

Ante el próximo proceso electoral que se vivirá en México, la red social más usada en el país es Facebook, la cual apostará por la transparencia en la propaganda política, por lo que la plataforma habilitará nuevas reglas para identificar claramente los anuncios políticos, para que los usuarios conozcan quién pagó por esa información, cuánto y a quiénes va dirigido.

Ante esta nueva acción, el Presidente del Colegio de la Barra de Abogados de Campeche, José Alfredo Cardeña Velázquez, dijo que esta regulación es muy importante, más aún por la experiencia que dejaron las campañas políticas pasadas.

“Antes no se podía conocer los gastos reales en redes sociales, pero con esta herramienta que está anunciado Facebook, pues si va a poder establecer y además se podrá hablar de actos anticipados de campaña y podremos saber quién lo hizo, porque contrató la publicidad, entre otros”, dijo.

Comentó que esta acción es una herramienta muy buena y hay que aplaudirla porque le da certeza y legalidad, porque la realidad es que todos habían abusado del tema de redes sociales.

Dijo que al ser Facebook una de las redes principales, es muy buena acción la que se implementa, pues en muchas ocasiones esta red social está llena de noticias falsas, sin saber quién las compartió, pero a partir de hoy se conocerá quién realizó tal acción.

Al final, se le cuestionó sobre si esta nueva herramienta que realizará Facebook atenta contra la libertad de expresión, respondió que “no, porque atacar la libertad de expresión sería que no te permitiera hablar de materia política o que hablaras en otro de un político, lo que se está diciendo es que si vas a sacar una publicidad, no es opinión, en materia política es señalar quién la paga y el costo, esto no es un ataque a la libertad de expresión.