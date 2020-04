Viviendo en “sesentena”

Aprendiendo a ser docente…

Luis EUAN

La fase 3 de la pandemia por el Covid-19 vino a dejar, entre otras cosas, además de restricciones para circular, para ir al mercado, un aumento en el grado de estrés que vivimos desde que esta pesadilla llamada coronavirus comenzó.

Hay temor, sí, uno lo siente, lo vive. Ya no puedes salir a realizar las más indispensables diligencias, como comprar alimentos, sin sentir ese temor que se te queda en la mente de no saber quién pudiera estar contagiado con el Covid-19.

Es una huella que se nos va a quedar para siempre cuando superemos esta pandemia que a pesar de haber surgido en diciembre y haber infectado ya a más de 2.7 millones de personas, además de ocasionar más de 187 mil muertes, parece no tener fin.

Por ello no nos queda más que atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar que se propague este virus y quedarse en casa, seguir en esta “sesentena” que nos tiene a casi todos encerrados.

Esta semana además del quehacer cotidiano, como buscar la nota del día, que para el caso de los que cubrimos la fuente deportiva se ha vuelto un martirio porque a nivel local no hay actividad, tuvimos que agregar la de hacerla un poco al docente, al maestro en casa para aquellos que tenemos hijos, sobre todo para quienes tenemos hijos pequeños en edad de escuela primaria, como es mi caso.

A recibir el correo electrónico de la maestra titular, enviarlo al correo de mi hija, ver que lo descargue y auxiliarla cuando se “atora” en algo que no comprende. Mi hija cursa el 5º. Grado de escuela primaria en la “Dr. Héctor Pérez Martínez”.

Luego de revisar las tareas, ayudarla a crear el archivo digital para enviarlo al correo de la profesora. Es lo menos que podemos hacer como padres en esta cuarentena para que nuestros hijos continúen su aprendizaje y se logre salvar el curso, porque todo parece que el regreso a clase sigue lejos.

Por supuesto que como padre me preocupa que no se vaya a perder el ciclo escolar. Y estaría de acuerdo en que de ser necesario pues no haya vacaciones de verano y se emplee ese tiempo en recuperar el perdido a causa del Covid-19, aunque el gremio magisterial quién sabe si esté de acuerdo, pero ese es otro boleto.

También esta semana se comenzaron a confirmar en algunas partes del mundo, en cuanto a cuestiones deportivas, lo que ya se veía venir. Una de las principales ligas de fútbol del continente europeo, la de Holanda, la afamada Eredivisie, donde hay algunos mexicanos, ha decidido dar por finalizado su torneo y declaró desierto el trono. No habrá campeón en Holanda del 2019-2020.

El resto de las ligas que componen al UEFA están a la espera para decidir, incluyendo las grandes de Europa como La Liga de España, la Premier League de Inglaterra y la Serie A del Calcio, ésta última podría ser la primera en regresar a los entrenamientos, aunque el rebrote registrado esta semana en China podría alterar todos los planes.

En nuestro México lindo y querido el deporte, como el cangrejo, va para atrás. En la semana que finalizó se confirmó la “puñalada” a la Liga de Ascenso, la cual si bien no desaparece por las próximas seis temporadas nos quedaremos sin la emoción de ver quién desciende y quién asciende a Primera División.

La decisión dejará desempleo entre los futbolistas que tenían en el Ascenso una fuente de empleo. Otro daño colateral del coronavirus, que a su paso por el mundo va dejando una estela de muerte, crisis económica, desempleo, caos, estrés, y lo que se acumule.

Así logramos superar una semana más de esta “sesentena”. Empecemos una nueva con la esperanza de que pronto podremos estar juntos nuevamente, saludando a nuestros hermanos, primos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo.

Ah, y no te olvides de quedarte en casa, es lo principal. Si necesitas ayuda, pídela a los canales oficiales. #QuédateEnCasa.

Como anillo al dedo para que nos roben…

Juan LARA

Los días pasan y no hay fecha para que esta pandemia termine o cuando menos deje a la gente realizar sus cosas, sin ningún peligro de contagio, esto ya comienza a desesperarnos, más que nada a la gente que tiene más de un mes y medio en su casa y que comienza a ver que el tiempo pasa y su dinero, ese guardadito que tenían o de la miseria que gana en sus centros de trabajo y eso a los que bien les va que le paguen y a los que no, están a punto de colapsar ante la impotencia de ver que no hay manera de cómo llevar la comida a la casa.

Pero eso no es todo, no ven acciones por parte de ninguna autoridad que venga a ayudarlos, los dichosos políticos que buscaban algún curul, municipal, estatal o federal, han desaparecido o metido la cabeza en la tierra como los avestruces dejando a la buena de Dios a esos habitantes por los que están en este momento llenándose las bolsas de dinero.

Dónde están los que supuestamente nos representan, por lo que emitimos nuestro voto para que llegaran en donde están, solo uno que otro ha respondido, tal es el caso del Presidente Municipal de Calkiní, Roque Sanchez Golib, que debe de ser ejemplo a seguir, pero lo bueno nunca se sigue, siempre lo malo.

Aun más, no solo estamos preocupados por llevar algo de comer a nuestra familia, sino que ahora vemos a un gobierno federal que anda buscando la manera de seguirnos fregando con el acaparamiento de la Afore, solo por hacer alusión a una manera de estabilizar económicamente al país, según ellos, pero que más que eso, huele a fraude o robo.

Pero eso no es todo, ¿dónde está el supuesto convenio donde se iba a disminuir el pago del consumo de luz, hablamos de Campeche, todo lo contrario, dónde van sacar dinero la gente de las colonias, de los barrios para pagar sus recibos que le han llegado bastante altos y que a todas luces es un robo, no es posible que si en los bimestres pasados tu consumo haya sido de 250 pesos para que en este último bimestre te haya llegado una cuenta de 2500, es o no un robo?

Saben las ratas de la Comisión Federal de Electricidad que ahorita con la pandemia la gente no va a ir a reclamar y si alguno se atreve, las cajeras o cajeros le contestan a la gente que si el consumo llegó alto es porque todo el día estamos metidos en la casa y estamos consumiendo mucha energía, imagínese usted.

No es para meter miedo pero las cosas que faltan, por eso, señores, quédense en casa, no salgan, solo por lo necesario, usen cubre bocas, lávense las manos cada veinte minutos, hagan caso de las recomendaciones de las instituciones de Salud para que ya termine esta contingencia, es por su propio bien, no solo de salud, sino mental y social, para que toda la bola de ratas que están en el poder dejen de idear con qué nos van a seguir chingando, pero la culpa no es del indio, sino de los que votaron por este gobierno federal corrupto e ineficaz.

DEPORTERO PREOCUPADO…

Ya son 40 días de vivir en medio de esta incertidumbre llamada coronavirus, 40 días donde he escuchado y visto de todo respecto a esta enfermedad.

Estoy más preocupado que nunca por la gran cantidad de desinformación que existe, estamos inmersos en otro virus llamado “fake news”, donde uno tiene que realizar un filtro, un proceso de higiene periodístico para diferenciar entre las notas reales, los chismes y las mentiras que algunos se encargan de difundir con tal de generar seguidores.

Las “fake news” también le pegan al deporte, brindan con ligereza fechas de reanudación de torneos o de entrenamientos, pero como lo escribí la semana pasada, la fecha la decide el Covid-19. Seamos pacientes y esperemos que lleguen los comunicados oficiales por parte de los dirigentes de ligas sobre cuando se reanudarán las actividades deportivas.

También estoy preocupado por las cifras. ¿También serán fakes? ¿Nos están engañando?. En estos varias horas que ahora uno tiene para la reflexión, de repente como que las cifras y el movimiento de las mismas no me cuadran tanto y mucho menos cuando México solo realiza 466 pruebas por cada millón de habitantes, unas 25 mil menos de las que realiza Italia. Quisiera pensar distinto, pero las autoridades nos quieren ver la cara.

De cualquier forma, nosotros debemos de seguir bajo la misma tónica, cuidándonos entre todos, siguiendo las medidas sanitarias más convenientes para evitar se salga de control la enfermedad en nuestro país. ¡Sí podemos!