Vocero de la institución sostiene que es por falta de presupuesto / Agitación en el IC… por error de interpretación

Trabajadores sindicalizados y jubilados del Instituto Campechano (IC) exigen al rector Gerardo Montero Pérez, pagar el aumento salarial mínimo igual al 1.9 por ciento, asegurando que la Ley Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 asignó presupuesto suficiente para este cometido. Armados con mantas y lanzado consignas se plantaron en la puerta principal de la Benemérita institución para demandar atención a sus quejas, los sindicalizados también exigían una explicación sobre el Fondo de Pensiones ¿Quién lo administra? y a ¿Cuánto asciende? Juan Manuel Pa c h e c o , representante del Sindicato, reconoció que su organización no tiene reconocimiento valido, siendo un proceso que está en la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin embargo, a raíz de ello no tienen información sobre las prestaciones de Ley para los trabajadores.

Vicente Ramón Guzmán Vega de la Asociación de Jubilados, acusó al rector de no hacer las gestiones necesarias para garantizar el aumento salarial, porque sí bien el IC recibió el mismo presupuesto que en 2020, para este año no se contempló un aumento salarial como año con año. De acuerdo al contador Esteban Sarmiento Ramírez, el presupuesto 2021, es igual a la suma de lo destinado al capítulo mil y tres mil en 2020, la diferencia es que en este Ejercicio Fiscal su salario no sufrió modificaciones.

“El presupuesto del 2020 vino de esta forma, capítulo mil que vienen siendo sueldos que es lo único que nosotros peleamos, tiene asignado 139 millones 972 mil 238 y viene un capítulo adicional el tres mil, el Gobierno del estado jamás le da presupuesto de gasto corriente al IC, pero esta vez le dio en el apartado tres mil materiales y suministros, servicios generales, un millón 340 mil 978 sumado las dos nos da el presupuesto de 141 millones 313 mil 216; con ese monto de 139 nos dieron el año pasado el 1.9 por ciento de aumento”, explicó.

Añadió que en 2021 se asignó al Instituto Campechano 141 millones 313 mil 216 pesos, pero ahora todo al capítulo mil, “o sea, lo que estamos peleando, es lo es que exigimos al rector porque dice que no hay incremento en el capítulo mil sí la Ley lo está diciendo”. Consideró que los números no cuadran y hay elementos suficientes para sospechar de acciones en contra de la base trabajadora, pidió al rector salir de su zona de confort y gestionar mayores recursos para toda la institución.

Por su parte el Director de Comunicación Social del Instituto Campechano (IC), David Blanco López, calificó como un “error de interpretación” la protesta de los jubilados. En entrevista, sostuvo que el rector ha atendido la demanda de la autonombrada representación Sindical y de la Asociación de Pensionados y Jubilados, quienes demandan un incremento salarial de por lo menos el 1.9 por ciento esté 2021.

Blanco González, aclaró que el capítulo mil, correspondiente a sueldos y salarios viene del Gobierno del Estado y este año derivado de diversas circunstancias como la pandemia por COVID-19 no recibió mayor presupuesto. “Estamos trabajando con los mismos recursos, con las mismas cantidades con lo cual no se puede hacer un aumento salarial, el año pasado el 1.9 fue lo que nos permitió el presupuesto asignado por el Gobierno del estado… ahora, el presupuesto es el mismo, por ende, el 1.9 viene incluido”, declaró. Confirmó que el año pasado la partida asignada permitió el aumento salarial, pero en 2021 aún y con las gestiones del rector Gerardo Montero Pérez, el Gobierno del Estado no pudo destinar mayores recursos al IC.

“El Gobierno del Estado nos notificó que por el momento no se cuenta con los recursos para otorgar aumento… no existe por el momento la oportunidad de otorgar esto, porque la recaudación es menor, porque la pandemia obliga al Gobierno del estado a llevar mayores recursos al sector salud, son muchas circunstancias”, asentó. Desmintió la afirmación de que el rector se ha negado al dialogo, en dos reuniones tanto con la representación Sindical como los Jubilados, “les expuso lo mismo que les expongo en este momento, que no es una cuestión de la Institución, que sí tuviéramos el recurso lo damos”.