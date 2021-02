Voltean a Inteligencia Artificial por pandemia: Centro Matemático de Campeche

El responsable del Centro Matemático Campeche, Dan-El Vila Rosado, señaló que han comenzado a colaborar con centros de investigación nacionales en el desarrollo de las tecnologías y aunque en Campeche hay poca industria, sí se puede desarrollar software.

Por lo que ahora, debido a que la mayoría de los trabajos son en línea, han empezado a desarrollar a la gente y desarrollar trabajos, un ejemplo de ellos es que dentro del Centro statal de Campeche están desarrollando un dispositivo que mide el electrocardiograma.

“Ya se puede hacer en línea, trabajando con médicos y eso ya no sería de manera presencial que se tomen las muestras. Se analiza todas las herramientas y buscamos mejorar, no solamente cómo medir los datos, sino también cómo medir la inteligencia artificial para extraer información y hacer más útiles. Este sistema aún no se está aplicando, está en fase de investigación y desarrollado por campechanos”, señaló.

Dijo que han estado trabajado un poco con el Centro de Investigación de Matemáticas en línea en un curso para inteligencia artificial, pues es de los convenios que se establecen para traer ese tipo de tecnologías aquí al Estado.

Comentó que desde el inicio de la pandemia aumentó el número de profesores que trabajan, hasta ahorita llevan alrededor de 1000 profesores que han estado trabajando. Entre profesores de preescolar, primaria y secundaria, aproximadamente.

Señaló que cada mes hay una capacitación por parte del Centro Matemático, ya sea de matemáticas en línea o de estrategias de matemáticas en línea, y la cantidad de alumnos se ha mantenido constante alrededor de 63 estudiantes al mes.

Manifestó que se han enfocado un poco en las estrategias de educación a distancia y educación en línea.