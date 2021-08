Volver a las aulas reactiva y fortalece cadenas de contagios

Dio inicio el Ciclo Escolar 2021-2022 y con el regreso a clases presenciales en las diferentes escuelas de la entidad, surgieron las primeras señales de alarma, pues ante el retorno a las aulas durante esta etapa de pandemia de Covid-19, se reactivarán y fortalecerán las cadenas de contagio, por ello, cientos y miles de padres de familia piden que el protocolo de incorporación sea escalonado y progresivo para evitar brotes del virus SARS-CoV-2.

Ahora bien, tras el paso de la pandemia el Gobierno de México ha clasificado a la educación como algo esencial, es decir, no dependerá de un color de riesgo epidémico para determinar si las clases continúan o no. Es por ello que a finales del mes de mayo cuando se suspendieron las actividades, Campeche presentaba un acumulado de 8 mil 948 casos positivos confirmados y mil 124 decesos; tres meses después que arrancó el nuevo ciclo escolar, la entidad ha duplicado su total de casos positivos acumulados con un registro de 19 mil 614 pacientes confirmados, así como mil 662 fallecidos.

A pesar de que la última vez la Secretaría de Salud estatal aseguró que no hay evidencia epidemiológica que la reactivación de clases presenciales en Campeche hayan provocado el incremento de casos de Covid-19 para que la entidad cambiara de color en el semáforo, la autoridad sanitaria deberá estar muy atenta al comportamiento del virus ante estas nuevas variantes, en vista de que los nuevos lineamientos de salud federal determinan que aunque no existan los elementos de seguridad no se suspenderán las clases presenciales.