Votarían por revocar mandato a AMLO

Sondeo

Para la siguiente consulta que será la revocación de Mandato de AMLO (es decir, si quieres que siga de Presidente o vas a pedir que renuncie) ¿Irías a votar entonces si?, ¿si no, porqué? Si irías a votar ¿Por qué quieres que AMLO no siga de Presidente?

Manuel Canché dijo: Aquí si iría para que no siga de Presidente, ha demostrado ser demasiado inepto, y lejos de buscar soluciones solo se la pasa acusando.

Andrea Collí respondió: Posiblemente vaya, solo si llueve no iría, el Presidente hace un buen trabajo o lo considero así, aunque él es respetuoso de la ley.

Juan Daniel Rodríguez contestó: Sí iría y votaría para que siga de Presidente.

Leticia Noh contestó: No, yo votaría en contra, considero que AMLO ha gobernado bien y quiero que continúe.

Miguel Aguilar dijo: No iría, no lo considero relevante.

Roberto Alpuche respondió: Sí iría considero que ha cometido muchos errores.

Adán Zapata contestó: No iría a votar y si voy votaría para que siga en la presidencia.

Rodrigo Flores dijo: Sí iría a votar para que no se reelija, no sirve como mandatario parece un niño cumpliendo caprichos, es correcto no quiero que siga.