Votaron contra informe de ASE, no contra cuentas públicas: Álvar Ortiz

Confundieron gimnasia con magnesia

“Hay que decirles a esos Diputados que votaron en contra que lo que se buscaba ayer era aprobar el informe de la Auditoría Superior del Estado, y no las cuentas públicas”, sentenció el Diputado Álvar Ortiz Azar.

En entrevista, dijo que en estas fechas el Congreso del Estado revisa las cuentas públicas que emite la Auditoría Superior del Estado y el día viernes en la sesión, se dieron discusiones entre algunos grupos parlamentarios, específicamente de Acción Nacional, de algunos Diputados de morena que votaron en contra.

“Lo que se estaba votando ayer, era el informe de la Auditoría, el Congreso del Estado no aprueba las cuentas públicas de los municipios, lo que aprueba es el informe que emite la Auditoría, los onces municipios y el gobierno tienen observaciones que por la ley están obligados a subsanar, si no lo hacen en el tiempo y la forma que lo mandata la ley, se verán sujetos a ciertos procedimientos sancionatorios y administrativos. Lamentablemente, algunos Diputados por las fechas o porque ya se acercan las campañas aprovechan este tipo de temas para confundir a la gente, a los ciudadanos”, dijo.

Señaló que estos Diputados lo que están haciendo es confundir a los ciudadanos diciendo que ellos están votando en contra de la corrupción, cuando no es así, pues lo que se votó este viernes fue el informe de la Auditoría.

Ortiz Azar señaló que los legisladores que deben de participar en las Comisiones de análisis y de dictamen, pues al momento que se dieron a conocer estas observaciones por la Auditoría, no había más de 10 Diputados.

“El hecho de que se apruebe o no se aprueben en el pleno las cuentas públicas, no quiere decir que se van a dejar de lado los proceso administrativos y sancionatorios, es decir, que aunque las cuentas públicas no se hubieran aprobado el día de ayer, las autoridades seguirían con los procedimientos y a las personas que se les impute o se les pruebe que han cometido algún mal manejo de recursos o actos de corrupción, se les tendrá que aplicar todo el peso de la ley”, expresó.

Finalmente, el Diputado lamentó que haya legisladores que por el hecho de que se acercan las campañas, quieran engañar a los ciudadanos desde la tribuna del Congreso del Estado.