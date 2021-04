Voy a desclasificar todos los contratos de Eliseo: Pepe Inurreta

José Inurreta Borges candidato a presidente municipal de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) reiteró que él está en la contienda para ganar y sea cual sea el resultado de la contienda no volverá a ser diputado local.

El pasado jueves, el Congreso del Estado avaló la licencia definitiva del ex legislador para así concentrarse de lleno a su campaña por la Alcaldía, afirmó que su suplente Enrique Armando Rodríguez Chan será quien continúe el trabajo legislativo hasta el último día de septiembre.

Durante una visita casa por casa en la colonia Kanisté, donde los campechanos le externaron su respaldo para que sea el próximo edil de la capital, remarcó que la campaña va viento en popa, creciendo y despegándose de sus adversarios.

“Mi licencia es definitiva y no voy de pluri, no voy en la lista pluri de regidores, me dijeron puedes ir primero, pero dije que no, ir pluri es una mala señal, el pluri le apuesta a perder y Pepe va a ganar, no voy de pluri, mi licencia es definitiva no voy a regresar al Congreso”, declaró.

En cambio, el abanderado del PAN, el PRI y el PRD, sostuvo que pasado el 6 de junio se sentará con su equipo de trabajo para preparar Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) con que prevé arrancar su Gobierno el 1 de octubre.

Reiteró que, entre sus primeras acciones como alcalde, estará la desclasificación de todos los contratos que Eliseo Fernández Montúfar ocultó y que podrían revelar los actos indebidos en que incurrió, a la par que evidenciarán la preferencia por empresas yucatecas.

Se pronunció por aplicar la Ley y sí hay irregularidades, el o los involucrados deberán ser investigados y en caso de ser necesario sancionados, “vamos por un Campeche fuerte, un Campeche con energía y actitud, echemos adelante el municipio de Campeche”.

Al ajustarse los primeros 10 días de proselitismo, el candidato aliancista visitó a los vecinos de la colonia Kanisté, recorriendo las algunas calles como la 22, la calle 20 A y la 20, dando a conocer sus propuestas y comprometiéndose a trabajar por el bien de la ciudadanía.

Inurreta Borges dijo a los vecinos que él implementará un Gobierno diferente, un gobierno de puertas abiertas en donde se atienda de manera permanente y como prioridad los servicios públicos de las colonias, barrios, fraccionamientos y comunidades.