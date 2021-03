“Voy a luchar por la justicia petrolera para Campeche”: Luis García

Al registrarse ante el IEEC como candidato a Gobernador

Al afirmar que Campeche no merece políticos que vienen cada seis años a hacer turismo electoral, generando odio y discordia entre los campechanos, Luis García Hernández convocó a sumarse al proyecto político obradorista que representa el partido Fuerza por México (FXM). El Diputado independiente solicitó su registro como candidato a gobernador, lo hizo arropado por decenas de militantes y simpatizantes reunidos sobre la avenida Fundadores quienes al ritmo de la batucada y con prendas color rosa vitorearon a su primer candidato de la historia.

García Hernández ingresó al salón de sesiones junto a su dirigente local Eduardo Duarte Murillo, tras cumplir con la formalidad del evento, dirigió un mensaje a los presentes. Afirmó que los campechanos se hartaron de los malos Gobiernos, pero tampoco quieren saltos al vacío, por ello su proyecto político incluye a quienes se sienten traicionados por Morena y por Layda Sansores San Román a quien acusó de venir a Campeche para engrosar sus bolsillos.

“Muchos se disfrazaron como el buen pregonero e iban repitiendo las frases no mentir, no robar, no traicionar, la gente les creyó, les dio la confianza, pero traicionaron al pueblo, no dieron la cara por Campeche, mintieron a las mujeres, a los hombres y solo vieron por sus intereses”, dijo.

Afirmó que los morenistas “no han hecho nada por el estado y ha defraudado a los campechanos, pero lo peor, hay quienes vienen cada seis años a Campeche a sembrar odio y discordia, se tiñen el cabello de rojo, rojo sangre, rojo de violencia, rojo de infierno, dicen ser la esperanza, pero más bien, es la esperanza de delincuentes a quienes cobija como defensores de oficio”.

García Hernández remarcó que FXM abre sus puertas para todos los campechanos que con coraje quieran recuperar a Campeche, pidió confiar en la “ola rosa”, la que afirmó, enarbola los valores de justicia social y desarrollo sin distinción.Insistió que vendrán muchos a vender discursos de odio, pero ninguno sin una propuesta seria, en su caso insistió que ya ha pedido desde el Congreso del Estado el cobro de un impuesto especial por extracción de petróleo en la Sonda de Campeche.

“Vamos a luchar por la justicia petrolera, un dólar que se quede en Campeche, así recibiremos 17 mil 200 millones de pesos, con lo que se podrá potenciar las actividades y sectores productivos de Campeche, crearemos infraestructura para ser una verdadera capital petrolera”, apuntó.Por último, convocó a todos los ciudadanos libres de Campeche a dejar la simulación y no permitir que los vivales y violentos se adueñen de Campeche, “construyamos el mejor Campeche de todos los tiempos, con un Gobierno de corazón, visión democrático, incluyente y plural”.