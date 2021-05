Voy a ser el mejor gobernador de la historia: Christian

*El sol fue para todo, hasta a sus acompañantes en el estrado los movió para disfrutar al astro rey *“Encabezaremos el mejor gobierno, con prosperidad para todas y todos”, afirmó el abanderado del PRI, PAN y PRD * Reconoce a sus brigadistas y se muestra agradecido por ello

Ante más de 10 mil campechanos reunidos en el campo de béisbol “Leandro Domínguez”, Christian Castro Bello cerró su campaña en el municipio de Campeche y se comprometió a encabezar el mejor gobierno de todos los tiempos, con apoyos para todos los sectores; atracción de inversiones para generar empleos y haya reactivación económica en el campo, en la pesca y en el turismo, pero sobre todo, “vamos a tener un gobierno honesto, transparente, que combatirá con todo la corrupción”.

Arropado por los miles de simpatizantes, que llegaron en riadas, con el entusiasmo a flor de piel, dispuestos a respaldar a su candidato, y la presencia del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y de los exgobernadores Abelardo Carrillo Zavala, Salomón Azar García, Antonio González Curi, Jorge Carlos Hurtado Valdez y Fernando Ortega Bernés, Castro Bello lanzó un mensaje de unidad, de fuerza, para obtener la victoria el próximo 6 de junio.

Hasta ahora, Christian ha sido el único candidato que ha firmado sus compromisos ante la gente y en este evento lo hizo de nuevo, para que queden plasmados y se le reclame su incumplimiento.

El sol de las 11:00 fue el motor que impulsó el calor de los priistas para apoyar a sus candidatos: a Pepe Inurreta para la presidencia municipal; Ana Martha Escalante, para la diputación federal del primer distrito; a sus diputados locales. El rojo y el blanco predominaron entre los más de 10 mil asistentes al estadio. El azul y el amarillo aportaron su buena ración de gente, ondeando las banderas de los partidos coligados para la defensa de Campeche. Las matracas y el griterío rompieron la tranquilidad del barrio de Santa Lucía.

Miles de voces corearon el nombre de Christian. Expresaron la conveniencia de votar por un candidato que sea gobernador para todos, sin banderas, ni ideologías; un gobernador que no sea golondrina ni corrupto.

Desde el centro de la larga pasarela que salía del escenario, Castro Bello aseguró que enseñará a Morena cómo se gobierna.

– A los campechanos no les voy a fallar porque me he preparado para ser gobernador y juntos haremos el mejor gobierno de Campeche. Sin embargo, a pesar de estar a la cabeza en las encuestas, no hay que confiarse y el domingo 6 de junio vamos a demostrar quién va a ganar. Lo tenemos que hacer de manera contundente para no dejar duda de nuestra victoria. Del otro lado, como dice Don Chava (candidato a diputado federal), les están temblando las patitas como los becerros al nacer- señaló entre el griterío de la concurrencia.

– La victoria electoral está cerca y vamos a ganar para defender a los campechanos, a sus familias. Nada nos detiene porque unidos somos invencibles y vamos a lograr mayor seguridad, infraestructura vial y oportunidades para todos- manifestó el candidato de la coalición “Va X Campeche”.

Castro Bello dijo que nadie debe tener duda de su capacidad y que será un gobernante cercano a la gente: “Christian Castro no les va a fallar; seremos un gobierno cercano, un gobierno que no estará en una oficina, sino en el territorio, cercano a la gente, un gobierno que sea el mejor gobierno para las mujeres ¡Arriba las mujeres!”.

En un momento emotivo de su discurso, Christian reconoció la fortaleza que le ha dado su mamá, Patricia Bello, que desde su trinchera hizo su propia campaña en apoyo de su hijo. También reconoció el trabajo de los brigadistas que caminaron todos los días a su lado.

En su momento, el dirigente nacional del PRI señaló que la fuerza, el empuje de toda la gente reunida en el acto, hará ganar a los candidatos de la alianza, defendiendo el voto, a Campeche, a México, “porque el país no va bien: Morena es una tragedia y una vergüenza para México y hasta ahora no ha cumplido ninguno de sus compromisos y si en cambio, ha acabado con los programas sociales que tanto beneficiaban a las familias”.

Alito aclaró las mentiras de los candidatos de Morena, que como se ven perdidos, han venido pregonando a la gente que si votan por otros partidos, como el PRI, desaparecerán los programas sociales “y eso es una vil calumnia, porque cuando ganemos la mayoría en el Congreso de la Unión vamos a regresar a México lo que Morena les quitó”.

Alejandro Moreno subrayó que Campeche no necesita payasos para gobernar, sino gente que sepa hacerlo, que cuente con programas y proyectos, que sigan construyendo la prosperidad del Estado, “como lo hicieron en su tiempo los exgobernadores Abelardo Carrillo Zavala, Salomón Azar García, Antonio González Curi, Jorge Carlos Hurtado Valdez y Fernando Ortega Bernés, a quienes los recibimos con todo el cariño que se merecen”. La gente aplaudió la presencia de estos cinco exgobernadores en el cierre de campaña de Christian Castro.

Moreno Cárdenas dijo que el estadio se llenó con “el PRI vibrante y sus aliados, que este 6 de junio irá por el cinco de cinco: hay que marcar en las cinco boletas, todo PRI, todo PAN o todo PRD”.

Por último, hizo el compromiso que en septiembre, cuando sea diputado federal, toda la legislatura priista, panista y perredista de San Lázaro, respaldará al gobierno de Cristian Castro para que el Estado cuente con los mejores presupuestos.

Miles de voces, cientos de banderas se alzaron para vitorear a los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD, que asumieron el compromiso de establecer el mejor Campeche de todos los tiempos.