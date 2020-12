Vuela Yolanda contra Bagdadi para dinamitar alianza local

Elíseo pierde con Alianza autorizada por panistas y envía a ariete a reventar

Por menos de 50 millones de pesos Yolanda Valladares Valle hubiera traicionado a Eliseo Fernández Montúfar y a cualquiera en la elección del 2018, reviró el líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Abraham Bagdadí Estrella.

La ex Presidenta del PAN en Campeche aseguró que previo a la elección del 2018, el líder perredista le ofreció 50 millones de pesos a cambio de romper los acuerdos con Fernández que para entonces se perfilaba como abanderado panista.

Tal declaración se da cuando la mayoría de los militantes panistas, han avalado la posibilidad de que su partido firme una coalición con el PRI y el PRD alejando a Eliseo Fernández Montúfar de su ambición por ser el candidato a gobernador de Acción Nacional.

El ex Diputado federal dejó entrever que Valladares Valle miente en un intento desesperado por llamar la atención y reventar la posible alianza. Indicó que ella fracasó como política y ahora está haciendo carrera como influencer de tiktok.

“¿Ustedes creen que si hubiera llevado 50 millones de pesos a la mesa de Yolanda, Yolanda no hubiera traicionado a Eliseo y a todos…por mucho menos… sí por una beca que le dio Fernando Ortega en Europa traicionó al PAN ¿Ustedes creen que si le llevo 50 millones no hubiera dicho lo que yo quiera? Eso es porque no existió ese dinero”, declaró.

Reveló que en 2018 cuando el PAN y el PRD estaban cerca de firmar una coalición local, Valladares hizo todo a su disposición para quedarse con los cargos y “venderlos” entre quienes “tenían dinero” más allá de popularidad entre los campechanos.

Sin embargo, asentó que esa ambición resultó contraproducente ya que ni sus amigos, como Eliseo Fernández, votaron por ella dejándola con las ganas de ser Senadora.

“No llegó al Senado de la República y ahora vemos porque, los candidatos que ella apoyó fueron a apoyar a Andrés Manuel, ellos lo han dicho ahora, apoyamos a Andrés Manuel, entonces, la responsable de que haya perdido es ella misma que vendió las candidaturas a candidatos que no votaron por el PAN y por ella misma”, aseguró.

Y es que el mismo Alcalde Eliseo Fernández en sus reuniones con militantes, afirmó que él ha apoyado al Presidente López Obrador por encima del PAN, acción que afirmó casi le costó la expulsión.

Bagdadí Estrella sentenció que ahora cuando el PRD está cerca de concretar un acuerdo con el PRI o el PAN que no beneficiaría a su amigo Eliseo, Valladares funge como agenda distractor y provocador para romper los acuerdos.