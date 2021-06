WhatsApp red más popular, 400/800 pesos gasto tiempo aire y uso de celular para estar conectado

SONDEO

Al hacer estas preguntas: ¿Cuánto le cuesta al mes estar comunicado por internet?, ¿Usa más el celular o la computadora para estar conectado?, ¿Qué red social es la que más consume WhatsApp o Facebook o Instagram o Twitter o Snapchat o cuál?, ¿Por qué?, ¿Qué chisme de redes sociales le llamó más la atención este fin de semana, el de el pleito en el bar de la 59 o el del matrimonio fallido de Imí?

Los entrevistados coinciden en que usan más el celular y el Whatsapp por cuestiones de trabajo.

Rafael Pérez contestó: $800 aproximadamente de internet, uso más el celular, whatsapp es lo que uso, porque me comunico con las personas más rápido, en general ninguno las notas de este tipo casi no captan mi atención.

Abraham Pantí respondió: gasto unos $500 al mes, uso más el celular, el WhatsApp mayormente para comunicarme por cuestiones de trabajo y familiares, no sabía nada de un pleito en el bar y medio vi el del matrimonio pero no le tome importancia.

Juan Pablo Alvarado dijo: gasto $250 al mes, uso más la computadora por mi trabajo, uso WhatsApp, Facebook e Instagram porque son las que más predominan entre mis amistades, no me interesó ni uno de los dos.

Gabriela Pech contestó: pago $379 de internet en Telmex, uso los dos celular y computadora, la computadora por las tareas de mis hijos y el celular por mi trabajo, el Whatsapp es lo que más uso por mi trabajo, el pleito del bar de la calle 59, el gobierno debería regular el aforo en los bares y el consumo de alcohol para evitar este tipo de escándalos, sobre que todo que ya en estado inconveniente a la gente se lo olvidan los cuidados.

Beatriz Moreno dijo: pago $450 mensual, utilizo más el celular, estoy siempre usando YouTube porque tomo cursos prácticos, no me enteré de nada porque no entro a Facebook.