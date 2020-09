¿Y los 20 mil empleos, los empleados encarcelaros y la opacidad de recursos?: Agustín Sierra

Desinforme de Eliseo

El Presidente municipal de Campeche el panista Eliseo Fernández Montúfar se olvidó de informar sobre su relación con las cinco personas aseguradas en la colonia 20 de Noviembre quienes hirieron de bala y con cuchillo a una persona.

Tampoco mencionó por qué personal de la Comuna está al servicio de la diputada Bibi Karen Rabelo de la Torre; en su segundo informe celebrado ayer, el edil se dedicó a echar culpas al pasado y no transparentó la aplicación de los recursos públicos.

Así lo denunció el regidor Agustín Rosado Sierra, mencionó que a dos años de gestión el municipio está peor que antes, pero el alcalde sigue brillando en redes sociales donde invierte miles de pesos para promocionar su imagen.

“Se cumplen dos años incumpliendo, no muestra dónde ha ido el recurso público. Se le entregó este año mil 500 millones de pesos y no sabemos a dónde han ido; los ciudadanos son los mejores jueces, en las comunidades rurales no existen los servicios públicos que es obligación fundamental del Ayuntamiento”, declaró.

Tras la sesión a puerta cerrada, donde solo tuvieron accesos administradores de perfiles de Facebook al servicio de Eliseo Fernández; el regidor insistió que no ha cumplido con crear 20 mil empleos, pero sí ha despedido a personas con más de 20 años laborando en la Comuna.

Dijo que los puestos vacantes son ocupados por sus allegados, gente que se encarga de los actos violentos como el ocurrido en la colonia 20 de Noviembre.

“No hemos visto nada, sin duda alguna estamos preocupados, en las comunidades rurales dicen que prácticamente no hay servicios públicos, las comunidades están en ruinas, el bacheo es de mala calidad en toda la ciudad. lo que al final lesiona a todos los ciudadanos”, precisó.

Insistió que Fernández solo se victimizó, sin ofrecer cuentas claras, además lamentó que siga promocionando su imagen a cuenta del erario y también beneficie a la Diputada Rabelo.

En este sentido, dijo que hasta ahora ningún otro diputado es beneficiado con personal o recursos del Ayuntamiento para los programas sociales que llevan a cabo. Hizo un llamado a la ciudadanía para conocer el verdadero rostro del edil, quien no ha hecho nada por mejorar al municipio.