Y restauranteros insisten con ampliación de horario

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Carlos Omar Tapia López, señaló que hubo una respuesta negativa por parte de las autoridades estatales ante la solicitud de los empresarios restauranteros, donde pedían una ampliación en el horario de servicio, pero esta extensión en el horario solamente sería en cuestión de alimentos, puesto que respetarían el horario de venta de licores.

“La verdad hubo una respuesta negativa, al día de hoy no ha habido una respuesta positiva a esta solicitud, hay restaurantes principalmente del horario nocturno que comienzan a trabajar a partir de la siete de la noche que lamentablemente tienen que estar cerrando diez y media, quienes prácticamente tienen que levantar al comensal para poder hacer el corte a las once de la noche para evitar una multa”, señaló Tapia López.

De la misma forma, el Presidente de la Canaco destacó que tienen que ser enfáticos en este tema, ya que hay restaurantes que se encuentran fuera del Centro Histórico que continúan brindando servicio a las 12:30 de la noche, e inclusive, a las 2 de la mañana, señalando que a estos negocios no les brindan la misma vigilancia a diferencia de los que se encuentran en el primer cuadro de la cuidad, por lo que afirmó que debe haber piso parejo para todos los empresarios.

“Es importante que se entablen de nuevo un diálogo con las autoridades correspondientes, para sentarnos a negociar el tema, hoy en día los restauranteros que les comento que laboran en horario nocturno, a duras penas sacan para poder pagar a los empleados, ni para los costos fijos o inclusive para pagar las rentas se las están viviendo muy duras, sobre todo, por cómo está el turismo en el estado, además de las quejas de los turistas de que comen a las 10:30 de la noche y ya los están levantando”, manifestó el Presidente de la Canaco.

Tapia López señaló que es importante replantear estos horarios de funcionamiento, ya que el Covid no sale después de las once de la noche, afirmó que los empresarios han estado aplicando los protocolos sanitarios, además de ser reconocidos con el distintivo punto limpio, por lo que no deberían ser considerados como un foco de infección, por lo que exhortó a las autoridades a replantear este tema.