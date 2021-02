Ya chole, que pasó alcaldesa?

Por: El Perverso Milo

No me tome en serio, o hágalo bajo su responsabilidad

Con la negativa del presidente a escuchar a las mujeres que protestan por la

violencia sexual en su contra, ignoradas y enojadas, le exigen ahora romper el “pacto patriarcal” que sostiene la candidatura del presunto violador Salgado Macedonio por el estado de Guerrero, abonando así al descrédito y la decepción crecen día tras día.

Si López Obrador está tan cansado de las protestas en contra de su amigo Salgado Macedonio, que les responde “ya chole” nada más imagínense el hartazgo de millones de mujeres que cotidianamente son víctimas de acoso y violencia sexual sin que existan políticas públicas ni campañas para reducir o al menos combatir la misoginia y los feminicidios.

Que acaso no han entendido estas mujeres, abusivas de la frágil paciencia del presidente, que ya lo cansaron?, que no ven las desagradecidas que tiene que el pobre hombre levantarse todos los días muy temprano para informarnos que vamos a toda madre y echarnos porras pues claro está y no lo duden que vamos a toda madre y ganándole la partida a los problemas heredados y perpetrados por las mentes perversas de los malditos neoliberales?

Pinches feminazis insensibles que reciben órdenes de los prianistas para desprestigiar al cabecita de algodón, aunque les duela el mejor presidente todo el universo universal por los siglos de los siglos, pero no van a poder con él pues el 199% del pueblo noble y sabio lo ama.

Ya más en serio, un grupo de mujeres legisladoras federales de Morena, a pesar de su miedo de ver truncada sus carreras y posibles aspiraciones políticas se han atrevido a sumarse a las voces que demandan a Morena y al presidente que rompa lo que llaman como el “pacto patriarcal” que sostiene con el político guerrerense, necio como es en no bajarlo de la candidatura a gobernador.

Una de las voces apagadas en este tema y condiciones, es la alcaldesa del municipio Álvaro Obregón de la CDMX, Layda Elena Sansores Sanromán, quien dice ser feminista, defensora de su género y mujer de convicciones firmes, tanto que no ha dado la cara para protestar, a pesar de que se trata de una obligada cuan sensible agenda entre ellas.

De vuelta en su silla, la alcaldesa que será en unos días por cuarta ocasión candidata a la gubernatura de Campeche, un estado en el que no es reconocida ni aceptada como campechana en donde ciertamente no vive y al que desprecia durante 5 años y medio sin radicar aquí, tampoco se interesa por temas de violencia mas allá de los que practican sus fans contra periodistas y la que ella misma incita con sus mensajes de odio y llamados a la guerra.

Quizá por esta razón, la alcaldesa/candidata se ha negado a manifestarse contra la violencia de género y las agresiones hacia periodistas puesto que ella se erige en una ya conocida figura de violencia enfocada a quien no le aplauda como sus fans y quienes no conocen su historia.

Igual y la señora ya se ha pronunciado en este sentido pues sus convicciones son más firmes que las de borracho crudo prometiendo no volver a hacerlo, igual y esta percepción es un error apenas comparable con el de la cancelación del NAIM, pero hasta ahora nadie sabe de posicionamiento alguno al respecto.

Si estoy en un error, por favor que me lo hagan saber, no más que no sea a sombrerazos ni maromas.

BURRADAS Y CINISMO DEL ALCALDE EN CAMPAÑA

Dice, grita y acusa que nadie sabe gobernar ni administrar, que es el “más mejor” de todos los aspirantes de Campeche, y ya hasta la Auditoría Superior de la Federación le ha callado la boca por irregularidades en el manejo de recursos federales, como la toma ganancias de intereses bancarios.

Los recursos federales de la SEDATU y otras dependencias para los municipios, en esta capital han sido usados para jinetearlos en el banco y así generar intereses, que al margen de las cantidades señaladas por la ASP en una supervisión aleatoria, no fueron reportados a la institución federal, y tampoco existe registro alguno sobre el destino del recurso.

Lo bueno es que es megarchirequetechingón para administrar y gobernar.

Y bueno, es un tema federal, tendrán que devolver los recursos.

FANTASÍAS ANIMADAS DE AYER Y HOY, LA CUATROTE, PRESENTA:

El avión presidencial no se ha podido vender porque es muy exclusivo

Tenemos aseguradas más de 144.5 millones de vacunas

Cumplimos!

La gasolina, el gas doméstico y la luz no han subido en mi administración

POR QUÉ ANTES NO PROTESTARON?

Antes no decían nada!

Ni los vi hacer algo!

Ahora sí reclaman, antes no!

Y claro, como no se enteraron pues no existieron las protestas.

Y claro, que como ofenden al pege son prianistas.

Y claro, quieren desestabilizar al gobierno.

Y claro, extrañan la corrupción e impunidad.

Y claro, como antes no lo hicieron pues que no lo hagan ahora!!!

DE LOS FRÍOS NÚMEROS Y OTROS DATOS

331,996 mdp ha costado la cancelación del NAIM por capricho oficial

232% más que lo oficialmente estimado por la cuatrote

136% de lo asignado a la secretaría de Salud

12 veces más que los fondos del Conacyt

3 veces más que el presupuesto de la Sedena

5.9 veces de los recursos asignados a la SCT

9 veces más que los recursos con los que supuestamente pagaron 144.5 millones de vacunas

8.6 veces de lo aprobado para Turismo

50 veces más que el presupuesto de la Secretaría de Economía

29 veces de lo asignado a la Secretaría de Cultura

5.8 veces más que el presupuesto para los organismos autónomos incluido el INE en año electoral

5.82 millones de pesos entregó en 2020 la Conacyt a Ackerman para investigar a oposición

72.5% de eficacia mostrada por vacuna china Sinovac

A chillidos de marrana, oídos de chicharronero… no al silencio de las mujeres con Salgado Macedonio… del patronato del DIF a verle sus asuntos en ausencia por precampaña, la hermanita Laura… hasta entrevista de 15 minutos en Imagen Radio, y eso no es gratis… los temas de violencia de género seguirán fuera de agenda en Morena, pues ya chole… procede ya la Fiscalía General de Justicia contra André Ruemer por denuncia de violación… claro que sí, no es candidato de Morena… el cochinero con los autodenominados ciervos de la nación apenas ha sido tocado por la Auditoría Superior de la Federación… además de los moches, han inflado el padrón… ahora llegan esos que se dicen ciervos de la nación a las casas a promover a Morena, lo bueno es que no son iguales… empresas fantasma, becas entre el personal de los Ciervos de la Nación, pagos sin sustento, becarios no certificados, son una chulada… bases de datos apócrifas, en fin, que se las gastan los tipejos que las manejan… apunto e insisto en que la información es de la ASF, luego dicen que es culpa de Alito… consejera de Morena, Carmen Molina Chablé que pidió no votar por la alcaldesa podría ser expulsada del partido… oculta información el ayuntamiento de Campeche, no transparentan uso de recursos públicos… maestros de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) recibirán mañana viernes por parte del gobernador Carlos Miguel Aysa González el primer pago que de sus nóminas que les negó el pinche pege… hay que resaltar que esos recursos se los escamoteó la SEP federal a los maestros de las ETC y Aysa González lo hará con recursos estatales, NO de la cuatrote… qué dice Morena de esta falta del presidente?, no les interesa… esos despachos de cobranza son una verdadera joya, no saben de quien es la deuda pero que tal joden, tan sencillo que es mandarlos a chsm… andan perdidos mil 200 kilómetros de calles bacheadas y reparadas por eliEgo, si alguien las encuentra por favor que nos avise… hordas de Morena en Acapulco golpean a mujeres que protestaban contra candidatura de Salgado Macedonio… se defiende excontralor Sergio Novelo, afirma que avisó a eliEgo sobre las irregularidades y por eso lo corrieron… supervisa alcalde Rosas, obras en colonias populares… exigen pescadores a la cuatrote depurar listas de beneficiarios de programas de apoyo a la pesca… hace el INE nuevo llamado a campechanos para que recojan sus credenciales para votar… validadas ya en el PRI las candidaturas para gobernador, alcaldes, diputados locales y juntas municipales… contagios a la baja en Campeche, quizá el viernes anuncien retorno a semáforo verde… hace unos meses apuya antábamos en este espacio que este proceso electoral sería judicializado, pues ya está… panista, el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca ya ha sido requerido por la Fiscalía General de la República a solicitud del pege, disfrazada desde los diputados de Morena en la Cámara Baja… el gobernador responde que es producto de persecución política del presidente… Morena perderá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, si bien le va podría conservar la calificada e incluso la relativa, y apenas… este año, los candidatos que se beneficiaron con el voto en cascada en favor del Pege, se enfrentarán con su realidad… en especial los que no hicieron ni madre además de cobrar lo que en su vida habían tenido…