Ya no se asustan con números de contagios

Sondeo

El brinco de números de contagios de un dígito a otra cifra “real”, como es ahora con casi 200 casos diarios y muchas muertes, ¿Cree usted que ya nos acostumbramos a la tragedia?, ¿Ya es normal?

Gustavo Murillo Arzat dijo: Pues mi forma de ver es que hay tres tipos de gente, la gente que tiene necesidades y tiene que salir a trabajar porque si no, no come, La gente que trabaja en el gobierno o maestros que deben estar en su casa porque les siguen pagando para que trabajen desde ahí y en lugar de estar encerrados andan paseando o de vacaciones y la gente que ya está vacunada cree que porque se vacuna ya puede salir a la calle sin cubrebocas. El problema es que si pueden salir pero es una enfermedad con la cual vamos a tener que vivir como muchas que han pasado, solo que ahora tenemos que llevar a cabo las indicaciones sanitarias cómo usar cubrebocas, la sana distancia y gel antibacterial para todo momento.

Manuel Valle Montenegro respondió: Es algo que de alguna manera tanto como normal no, es solo una epidemia que está infectando a mucha gente de las cuales a algunas les causa la muerte.

Eloy González contestó: Así es, considero que en efecto ya se volvió parte del día a día.

George Jiménez Méndez dijo: Si, desgraciadamente sí, ya se está volviendo normal escuchar muy seguido malas noticias.

María Fernanda Gómez respondió: Si, desafortunadamente a las personas ya no les importa el Covid, se sabe que hay muchas personas enfermas y aún así la gente está haciendo su vida normal, ya no salen solo por necesidad, salen para todo, hay fiestas, van a las plazas y lugares públicos, ya no hay cuidados.